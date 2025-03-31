Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с главой Роскосмоса Бакановым
Президент Владимир Путин в понедельник намерен провести встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Баканов выступит с докладом у президента в понедельник, 31 марта, сказал Песков, передает ТАСС.
Это будет первая рабочая встреча главы государства и Баканова с момента назначения последнего главой Роскосмоса.
В начале февраля президент России освободил Юрия Борисова от должности гендиректора Роскосмоса и назначил Дмитрия Баканова новым руководителем корпорации. После этого Баканов сменил руководство ЦНИИмаш и НПО Лавочкина.