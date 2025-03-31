Ростех создал морозостойкие фотомодули для Арктики

Ростех разработал российские фотомодули для машинного зрения в экстремальных условиях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал первые в России фотомодули для систем машинного зрения и видеомониторинга, передает ТАСС.

Эти модули предназначены для работы в экстремальных условиях, таких как Арктика. Они будут впервые представлены на выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики – 2025» в Москве.

Как сообщает Ростех, фотомодули созданы на базе кремниевых кристаллов с разрешением 4 мегапикселя и применяют технологию КМОП с нормой 180 нм. Разработка отличается низким энергопотреблением и высокой скоростью работы, что делает ее конкурентоспособной с ведущими мировыми аналогами.

Модули работают в спектральном диапазоне 400-900 нм с разрешением 2048 на 2048, при этом размер одного пикселя составляет 5,3 на 5,3 мкм. По словам генерального директора ЦНИИ «Электрон» Алексея Вязникова, текущий формат КМОП-датчиков с разрешением 4 мегапикселя является оптимальным для технологии 180 нм и имеет высокий спрос в системах машинного зрения и мониторинга. Ввод серийного производства фотомодулей запланирован на 2026 год, что позволит сократить зависимость от иностранных комплектующих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех выпустил первый импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения. Ростех отгрузил серийные двигатели для самолета МС-21. Холдинг «Швабе», входящий в «Ростех», продемонстрировал на IDEX 2025 в Абу-Даби прицелы для мгновенной стрельбы и приборы для ночного видения.