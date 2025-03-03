Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные использовали дорожных рабочих в Сумской области как живой щит, сообщает ТАСС. Об этом рассказал военнопленный Сергей Кузнецов, который служил в 67-й бригаде Вооруженных сил Украины в городе Изюм.

Кузнецов подчеркнул, что его призвали на службу из гражданской жизни, когда он работал в селе на тракторе. «Поймали, вручили повестку, сказали, чтобы прибыл», – поделился он. После сборного пункта его и других солдат направили в город Изюм. Там они служили до перевода в Сумскую область, где военных разместили в дорожном отделе, чтобы использовать дорожников как живой щит.

По словам Кузнецова, он оказался на линии боевого соприкосновения и стал свидетелем того, как ремонтников и даже пожилых людей бросают на передовую. Он отметил, что среди таких «штурмовиков» были люди возрастом 52 и 54 года. Кузнецов попал в плен после того, как в его блиндаж попала граната, и получил ранение. Российские военные оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что украинские вооруженные формирования использовали мирных жителей в качестве живого щита на подконтрольных Киеву территориях Донбасса. ВСУ заняли жилые дома в тыловых районах Запорожья, а также прикрывались гражданскими для размещения позиций в Дзержинске.