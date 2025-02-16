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ВСУ прикрывались гражданскими для размещения позиций в Дзержинске
ВСУ в Дзержинске прикрывались мирными жителями для размещения огневых позиций
В Дзержинске в ДНР российские военные обнаружили более десяти расчетов БПЛА и минометов ВСУ, которые скрывались за гражданскими объектами, что усложняло их идентификацию во время воздушной разведки.
Как передает РИА «Новости», оператор разведывательного БПЛА 132-й бригады 51-й армии российской группировки «Центр» Канат Ниязов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещали свои огневые позиции в Дзержинске, прикрываясь мирными жителями. Оператор также поведал о действиях своего подразделения, осуществлявшего воздушную разведку над территорией противника.
По словам Ниязова, его подразделение для выполнения разведывательной задачи занимало позиции, приближенные к линии боевого соприкосновения. В Дзержинске была высокая концентрация расчетов беспилотников и минометных позиций противника, что требовало отделить гражданских от военных ВСУ. В результате разведки было обнаружено более десяти расчетов БПЛА и минометных подразделений ВСУ.
Для борьбы с выявленными позициями использовались артиллерия и FPV-дроны. Ниязов добавил, что противник также пытался вести разведку с помощью дронов, и однажды на своей позиции он заметил зависший в небе разведывательный БПЛА противника. «Я это заметил, и как бы у нас произошло там бой свой ... и мы убрали эту »птицу« противника», – пояснил Ниязов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные использовали живой щит из мирных жителей в Часовом Яре, создавая угрозу для гражданского населения. Вооруженные силы Украины прятали военную технику рядом с мирными жителями в населенном пункте Плехово. Также сообщалось, что при отступлении на Краснолиманском участке фронта украинские войска прикрывались мирными жителями для обеспечения собственной безопасности.