ВСУ спрятали военную технику рядом с мирными жителями в Плехово

  • Новость часаВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины
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    Как будет подавлен «антитрамповский бунт» Европы
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    В Госдуме предложили запретить брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
    Грета Тунберг в Тбилиси собралась «разоблачить» президента Азербайджана
    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
    Оппозиционеры в Абхазии заблокировали въезды в Сухум
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    23 комментария
    12 ноября 2024, 13:19 • Новости дня

    ВСУ спрятали военную технику рядом с мирными жителями в Плехово

    Tекст: Александра Юдина

    Артиллеристы батальона «Арбат» отменили стрельбу в Плехово, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, из-за того, что украинские военные спрятали рядом с ними боевую машину пехоты (БМП).

    Украинская БМП была обнаружена в селе Плехово Курской области в непосредственной близости от мирных жителей, передает ТАСС.

    Артиллеристы батальона спецназначения «Арбат» добровольческого корпуса приняли решение отменить стрельбу из-за нахождения гражданского населения вблизи цели.

    Командир орудия с позывным Шани заявил, что огонь планировалось открыть именно по украинской БМП, но из-за риска для жизни мирных граждан, а также из-за неблагоприятных погодных условий артиллеристам пришлось свернуть операцию.

    Шани также отметил, что украинские артиллеристы, заметив движение, часто открывают огонь без различия между военными и гражданскими. Это привело к значительным разрушениям в деревне, где находится артиллерийский расчет «Арбата».

    Начальник артиллерии с позывным Барс подчеркнул, что цель находилась всего в 60 метрах от гражданских, что делало стрельбу крайне рискованной.

    Напомним, украинские военные прикрываются мирными жителями в Херсоне, чтобы избежать атак со стороны российских сил, а также они подставляют жителей Харькова, что способствует разрушению города.

    11 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    На Украине выстроились очереди у военкоматов

    На Украине заметили очереди у военкоматов из-за проблем с продлением отсрочек

    На Украине выстроились очереди у военкоматов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Десятки людей собрались у военкоматов на Украине, поскольку электронные сервисы для продления отсрочек от мобилизации оказались недоступны или неисправны.

    У военкоматов на Украине выстроились огромные очереди, поскольку граждане не могут продлить отсрочку от мобилизации через электронные сервисы, передает  «Рамблер» со ссылкой на украинские СМИ.

    Сообщается, что срок отсрочек для большинства граждан истек 9 ноября, и на обновление данных предоставляется всего семь дней. По информации издания, решение вопроса неофициальным путем обходится в 700 долларов.

    Известно, что украинские власти анонсировали обновление отсрочек через национальное приложение «Резерв+» для отдельных категорий, таких как инвалиды и студенты. Однако этот функционал работает с перебоями. Приложение должно загружать информацию о наличии инвалидности из реестра Пенсионного фонда, но многие инвалиды получили статус через соцслужбу и теперь не могут подтвердить свое право на отсрочку.

    Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    11 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    Появились данные о подрыве дамбы Кураховского водохранилища

    Украинские СМИ сообщили о подрыве дамбы Кураховского водохранилища

    Появились данные о подрыве дамбы Кураховского водохранилища
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На западе Кураховского водохранилища была подорвана Терновская дамба, заявляют украинские СМИ.

    В результате подрыва вода начала затоплять близлежащие села, передает РБК со ссылкой на украинскую прессу.

    Российские военные паблики, включая Telegram-канал «Военный осведомитель» и военкора Юрия Котенка, также сообщают о подрыве дамбы. Они предполагают, что действия украинской стороны направлены на сдерживание наступления российских войск в этом районе.

    Официальные российские или украинские власти пока не подтверждали информацию о подрыве водохранилища.

    Напомним, летом 2023 года в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из РСЗО «Ольха».

    Киевский режим пытался обвинить в случившемся Россию.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 19:37 • Новости дня
    Президент Армении госпитализирован

    Президент Армении Хачатурян госпитализирован с проблемами сердца

    Президент Армении госпитализирован
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Армении Ваагн Хачатурян был госпитализирован в частную клинику из-за проблем с сердцем.

    Как сообщает ArmLur, самочувствие главы государства ухудшилось несколько дней назад, и в настоящий момент он проходит лечение под наблюдением врачей, передает «Sputnik Армения».

    Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян уже посетила Хачатуряна в больнице, где она оценила состояние президента и обсудила с медиками план дальнейшего лечения. Официальные источники пока не предоставили дополнительную информацию о его текущем состоянии и возможных сроках выписки.

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    11 ноября 2024, 17:54 • Новости дня
    Украина решила вернуть вывезенные за рубеж деньги

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 100 млрд долларов выведены с Украины за последние 30 лет, заявила глава АРМА Елена Дума, отметив, что агентство разработало порядок возврата этих активов.

    Как передает ТАСС, глава украинского Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума заявила, что за последние 30 лет с Украины было выведено более 100 млрд долларов. Это сумма, по словам Думы, находится за границей и представляет собой динамическую цифру, которая продолжает изменяться.

    Елена Дума также подчеркнула, что для возвращения таких активов агентство в июле 2023 года разработало и утвердило порядок реализации арестованных активов за рубежом. Это стало важным шагом в стратегии возвращения украденных и выведенных средств обратно в страну.

    Она добавила, что АРМА активно работает с международными партнерами для более эффективного поиска и возвращения активов. Дума отметила, что сотрудничество с другими странами играет ключевую роль в успешной реализации данной стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные инвесторы наживаются на украинском кризисе, получая высокий доход на проблемах страны. Крупные западные мероприятия по поддержке Украины отменяются из-за желания США переложить финансовую ответственность на Европу и уменьшить свое участие в конфликте. Москва готовится принять контрмеры в ответ на планы США и «Большой семерки» использовать замороженные российские активы для погашения кредитов Украины.

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    12 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум

    Политолог Рар: Мерц пребывает в превратных иллюзиях по поводу силы армии России

    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии. Если в 2025 году политик возглавит правительство Германии, то он может пойти на эскалацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине.

    «В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию. Есть мнение, что Москва якобы блефует по поводу применения своего ядерного оружия, и НАТО, если захочет, расправится с Российской Федерацией», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Он отметил, что председатель ХДС Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые «пребывают в превратных иллюзиях». Собеседник также уточнил, что тем «немногим экспертам, которые пытаются говорить об обратном, затыкают рты». «Убедить Мерца в том, что Россия сдержанно воюет, чтобы ограничить жертвы, в царившей на Западе воинствующей атмосфере невозможно», – считает политолог.

    На этом фоне он обратил внимание, что США более трезво смотрят на ситуацию и не разрешают Владимиру Зеленскому использовать дальнобойное вооружение для атак вглубь российской территории. Кроме того, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает передачу ВСУ ракет Taurus, понимая последствия такого шага, добавил спикер.

    По мнению эксперта, Мерц в случае победы на выборах в 2025 году может пойти на эскалацию. Более того, поддержку он найдет среди европейских партнеров. «В этом отношении он не один. В отличие от США, лидеры Британии, Франции и Польши только и ждут, чтобы Берлин присоединился к их общей идее передать Украине наступательное вооружение. Они считают, что это позволит Киеву вернуть территории, которые перешли под контроль России», – заключил Рар.

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пригрозил объявить России ультиматум. По словам председателя ХДС, в случае победы он предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий. Если оно не будет выполнено, политик планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных ВСУ вооружений.

    По мнению Мерца, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Киева. По его словам, эти шаги помогут в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», – сказал политик в интервью журналу Stern.

    В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России скоро наступит. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял риторику Шольца желанием сохранить пост канцлера.

    На этом фоне Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставка Киеву немецких ракет не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию». «Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», – написал он в своем Telegram-канале.

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    11 ноября 2024, 18:29 • Новости дня
    Экономист объяснил причины дефицита яблок в России

    Экономист Лизан: Слова Путина о дефиците яблок – месседж производителям

    Экономист объяснил причины дефицита яблок в России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские производители яблок интенсивно закладывают сады, но отрасль выйдет на необходимый уровень импортозамещения лишь через несколько лет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее президент России Владимир Путин указал на дефицит яблок в стране.

    «Мы начали производить яблоки в необходимых объемах не так давно. Прошло лишь 10 лет с того времени, как мы начали процесс импортозамещения в данной отрасли. До этого весомую часть продукции завозили из Польши, которая производит гигантские объемы яблок. Сейчас в России сады закладываются, я бы сказал, суперинтенсивно. Но пока отрасль масштабируется, пройдет еще несколько лет», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В сезон яблоки можно встретить и по 60 рублей. Однако те плоды, которые сортируются и отправляются на рынок, быстро съедаются. Еще часть перерабатывается в сидр, сок, джем. А потом все упирается в мощности по хранению. Большая часть яблок развозится по складам с регулируемой газовой средой. Это такие холодильники размером с небольшой торговый центр, из которых откачивается кислород и закачивается азот», – рассказал он.

    «В таких условиях яблоки могут содержаться до 11 месяцев. Правительство выделяет субсидии на постройку мощностей для хранения, но в России их пока не хватает. Сделать такой резервуар – недешевое удовольствие. Второй вопрос – сроки. Рынок у нас огромный, а деревья плодоносят далеко не в первый год после посадки. Это объективный фактор, который не обойдешь. Третья причина дефицита – импортозамещение саженцев, которое тоже не случится в одночасье», – добавил эксперт.

    «Свою роль сыграли и боевые действия в Белгородской и Курской областях. Противник помешал собрать часть урожая в этом году. Частично, я думаю, страховые компании покроют убытки предпринимателей, где-то поможет федеральный центр. Важно еще, чтобы не было прилетов в заводы по переработке яблок и по производителям удобрений для садов», – отметил собеседник.

    «Почему тему дефицита яблок Путин поднял именно в беседе с главой Северной Осетии? Думаю, чтобы напомнить всем производителям юга России о необходимости наращивания объемов производства и ускорения работы по ликвидации дефицита. У нас в Волгоградской области, Краснодарском крае тоже есть крупные площадки по выращиванию яблок. Месседж президента был и к ним обращен», – подчеркнул Лизан.

    «Также важно помнить, что яблоки – основа детской пищевой промышленности, но тут дефицит нам не грозит. У нас в стране прикормов – вагон и маленькая тележка. По-настоящему серьезной была проблема в 2021 году, когда сфере детского питания угрожал дефицит тары в 200 граммов. Но производители за два года решили этот вопрос», – резюмировал Лизан.

    Ранее Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии – Алании Сергеем Меняйло. Глава республики заметил, что в настоящий момент регион располагает крупнейшим яблоневым садом на юге России. Его площадь составляет 1,5 тыс. гектаров. «И все равно дефицит, есть куда развиваться», – возразил президент.

    Напомним, в августе Путин во время осмотра садоводческого хозяйства «Агро 07» в Кабардино-Балкарии отметил, что в регионе собрали рекордное количество яблок. В ходе инспекции российского лидера сопровождали руководитель республики Казбек Коков, глава Минсельхоза Оксана Лут и полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

    Президент осмотрел зоны хранения, сортировки и упаковки яблок, ему зачитали доклад о перспективах развития садоводства в республике. Лут в ответ на вопрос Путина о мерах поддержки производителей плодово-ягодной отрасли сообщила, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%. К 2028 году планируется повысить это значение до 100%. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, куда может пойти большой урожай яблок.

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    11 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    Хинштейн: Релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в России
    Хинштейн: Релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в России
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о планах ограничить доходы граждан РФ, покинувших страну и критикующих ее, от аренды недвижимости в России.

    Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что такие меры позволят усложнить жизнь на доходы, получаемые от сдачи квартир в России. «Иными словами – жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», – подчеркнул он.

    В частности, по его словам, обсуждается законопроект, который предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предусматривает зачисление всех доходов иноагентов от творческой деятельности на специальный рублевый счет.

    По словам Хинштейна, это также решит проблему отключения монетизации музыкантов-иноагентов на российских стриминговых сервисах. Депутат отметил, что запрета на творчество иноагентов не планируется, если контент не нарушает российское законодательство. Однако, несмотря на сохранение их музыки на стримингах, роялти за прослушивания исполняться не будут, уточнил он.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта, вводящего ограничения на выплаты по авторским правам для иноагентов и негативно высказывающихся о России релокантов.

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    12 ноября 2024, 02:02 • Новости дня
    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине

    Stern: Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ракетами из-за боевых действий на Украине

    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа, сообщил Stern.

    По информации журнала, Мерц подчеркнул, что если ультиматум не будет выполнен, Германия поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на использование дальнобойного оружия вглубь российских территорий, передает Ura.ru.

    Как отметил политик, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Украины. По его словам, эти шаги должны помочь в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе, говорится в материале.

    Заявление Мерца подчеркивает его решительную позицию по отношению к текущей ситуации на Украине, а также стремление к активным действиям для достижения стабильности в Европе, уточнили немецкие обозреватели.

    Напомним, 10 ноября Мерц назвал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца «хромой уткой».

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    11 ноября 2024, 18:21 • Новости дня
    ВСУ решили перебросить войска для усиления обороны Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, о чем сообщил Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

    По информации ТАСС, это решение было принято по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации. В ходе заседания ставка обсуждала тяжелое положение на этих направлениях, было принято решение о переброске войск и значительном усилении обороны.

    «Заслушал большой подробный доклад [главкома ВСУ] Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского», – заявил Зеленский по итогам заседания.

    Между тем, согласно информации, поступившей от силовых структур РФ, российские войска продолжают сжимать клещи вокруг ВСУ в Курахово, где продолжаются городские бои. На Красноармейском направлении, также известном как Покровское, российские военные теснят подразделения ВСУ. Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, отметил, что равнинный рельеф местности осложняет оборону для ВСУ, и в ближайшее время они могут быть вынуждены отступить.

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    11 ноября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России впервые уничтожили «Рубиконом» артустановку ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобороны России впервые сообщило о том, что расчеты центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили и уничтожили артиллерийскую установку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

    В ведомстве отметили, что это произошло на Курском направлении. Установка была замаскирована, однако благодаря беспилотным технологиям удалось ее выявить и ликвидировать, передает ТАСС.

    В октябре министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий, сообщило министерство обороны.

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    11 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    Эксперт объяснил популярность автомобилей Lada у женщин

    Эксперт Мосеев объяснил, почему женщины чаще мужчин покупают Lada

    Эксперт объяснил популярность автомобилей Lada у женщин
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Это небольшие автомобили, которые легко припарковать и в городе, и где угодно, что как раз нравится женской аудитории», – сказал газете ВЗГЛЯД основатель проекта «Автомаркетолог», экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев, комментируя результаты опроса, согласно которым отечественный автомобиль Lada можно считать больше женским, чем мужским.

    Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» выявили, что отечественный бренд Lada пользуется большей популярностью у женщин, чем у мужчин: 51% покупателей этой марки – дамы. Также эксперты выяснили, что средний возраст владельца этого автомобиля составляет 42 года.

    «Честно говоря, разница, которая представлена в опросе, несущественная. Я бы не стал утверждать, что марка Lada теперь женская. Седаны В-сегмента всегда составляли основу продаж у компании «АвтоВАЗ». Это небольшие автомобили, которые легко припарковать и в городе, и где угодно, что и нравится женской аудитории», – говорит Мосеев.

    Он подчеркивает, что раньше данный бренд производил не самые надежные автомобили, которые часто ломались, однако и ремонтировались довольно легко. И, конечно, не каждая женщина могла и хотела проводить свое свободное время в гараже. Однако сейчас ситуация поменялась кардинально в лучшую сторону, что является для дам еще одним мотиватором.

    В октябре на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области стартовало серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura. Президент России Владимир Путин запустил его по видеосвязи.

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    11 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman

    РИА «Новости»: Причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление

    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением. Детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти.

    Как сообщает РИА «Новости», источники предполагают, что причиной смерти 40-летнего пресс-секретаря певца Shaman, Антона Коробкова-Землянского, могло стать отравление неустановленным веществом. Пока точная причина смерти не названа, окончательный вывод можно будет сделать только после проведения экспертизы, отметил собеседник издания.

    Трагедия произошла в квартире Коробкова-Землянского в Москве. Тело мужчины обнаружила его супруга.

    Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае и начинал свою карьеру на местном телевидении. В 2007 году он переехал в Москву, где работал на Первом канале. В его послужном списке значится работа пресс-секретарем у Филиппа Киркорова, а с 2022 года он занимал должность пресс-секретаря певца Shaman.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman выразил соболезнования по поводу смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, который скончался в Москве в возрасте 40 лет, и опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале, сопроводив его фотографией покойного.

    Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы и пресс-секретарь артиста Shaman, ушел из жизни на 41-м году жизни, и предварительной причиной его смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Источник в окружении артиста подтвердил факт смерти, отметив, что это произошло поздно вечером.

    В 2024 году исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) стал лучшим эстрадным исполнителем страны по результатам исследования ВЦИОМ.

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    11 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Названа сумма затрат на восстановление Курской области

    Губернатор Смирнов: Затраты на восстановление Курской области превысят 700 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.

    По его словам, на территории, где велись активные боевые действия или происходила интенсивная артиллерийская и авиационная работа, потребуется около 118 млрд рублей. Смирнов в ходе оперативного совещания подчеркнул, что с первых дней инцидента власти ведут тщательные расчеты необходимых затрат на восстановление, передает ТАСС.

    Губернатор отметил важность оперативных действий по восстановлению разрушенной инфраструктуры и поддержке пострадавших жителей региона. Он выразил уверенность, что региональные власти совместно с федеральным центром справятся с поставленной задачей.

    По последним данным, российские войска в последние сутки успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области.

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    12 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

    Рогов: Российские войска продвинулись в районе Новодаровки в Запорожской области

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли значительного продвижения в районе села Новодаровка в Запорожской области на административной границе с ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска достигли значительного прогресса в районе села Новодаровка в Запорожской области, на границе с Донецкой народной республикой, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что наиболее активные боевые действия происходят на Времевском направлении, где за последние два дня были зафиксированы значительные успехи российских сил.

    Кроме того, в населенном пункте Ровнополь проводится зачистка, и, по словам Рогова, украинские военнослужащие, находящиеся там, сдаются в плен. Он подчеркнул, что «каждый последующий день бьет рекорды предыдущего по количеству перешедших на мирную сторону военнослужащих ВСУ». Рогов также отметил, что жители Запорожской области, загнанные на фронт, не желают воевать, считая, что для украинских националистов они находятся в категории «генетически неправильных украинцев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в пригородах Запорожья, а в Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

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    11 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Грета Тунберг провела в Тбилиси акцию против климатического саммита в Баку
    Грета Тунберг провела в Тбилиси акцию против климатического саммита в Баку
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Шведская экологическая активистка Грета Тунберг провела в Тбилиси в понедельник акцию протеста против саммита СОР29, который открылся в Азербайджане, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    При поддержке нескольких сочувствующих она заявила, что Азербайджан использует этот саммит «в качестве фасада». По ее утверждению, Азербайджан «ужесточает свою власть и усиливает региональную напряженность».

    Участники акции требовали «освободить задержанных в Азербайджане журналистов и политических заключенных».

    Предполагается, что затем Тунберг присоединится к акции грузинской оппозиции на проспекте Руставели, которая созывается в знак протеста против итогов выборов в парламент от 26 октября.

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