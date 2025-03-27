Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Россия передала пять украинских детей через Катар
Россия передала пять украинских детей, посредником выступил Катар
Пять украинских детей вскоре прибудут к своим родственникам на Украину благодаря посредничеству Катара и содействию уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Россия передала пятерых украинских детей, которые в ближайшее время воссоединятся со своими родственниками на Украине, сообщает ТАСС. Это стало возможным благодаря содействию уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничеству Катара.
Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и руководитель аппарата детского омбудсмена Алексей Газарян встретились с детьми, их близкими и сопровождающими лицами в катарском посольстве в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, две сестры, ранее проживавшие у бабушки и дедушки на Украине, вернулись в Россию к матери благодаря содействию Катара и поддержке международных организаций. Мария Львова-Белова открыла в Запорожье центр обучения и развития детей «Пульсар». Львова-Белова привезла гуманитарную помощь в ДНР.