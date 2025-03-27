Россия передала пять украинских детей через Катар

Россия передала пять украинских детей, посредником выступил Катар

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия передала пятерых украинских детей, которые в ближайшее время воссоединятся со своими родственниками на Украине, сообщает ТАСС. Это стало возможным благодаря содействию уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничеству Катара.

Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и руководитель аппарата детского омбудсмена Алексей Газарян встретились с детьми, их близкими и сопровождающими лицами в катарском посольстве в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, две сестры, ранее проживавшие у бабушки и дедушки на Украине, вернулись в Россию к матери благодаря содействию Катара и поддержке международных организаций. Мария Львова-Белова открыла в Запорожье центр обучения и развития детей «Пульсар». Львова-Белова привезла гуманитарную помощь в ДНР.