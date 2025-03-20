Детский омбудсмен Львова-Белова привезла гуманитарную помощь в ДНР

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе визита Львова-Белова встретилась с главой региона Денисом Пушилиным и провела совещание с руководителями профильных ведомств, сообщается на сайте детского омбудсмена. В рамках встречи обсуждалось создание межведомственной комиссии по размещению детей в учреждениях и определение фонда-оператора помощи семьям. Львова-Белова подчеркнула необходимость помощи семьям без разлучения детей.

Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченных помогает семьям и детским учреждениям региона с 2022 года. За это время 1346 детей участвовали в сменах «Послезавтра», 127 ребят прошли санаторно-курортное лечение, а 3268 детей получили помощь от штабов «Детям – в руки». Были открыты подростковые центры в Макеевке и Мариуполе, где также проходят смены «Сила России» и «Родительская гостиная».

Львова-Белова провела расширенное совещание, где были награждены лучшие специалисты сферы защиты детства. Она представила рекомендации по совершенствованию системы профилактики социального сиротства, включая создание межведомственной комиссии и разработку региональной программы.

В рамках визита омбудсмен посетила дома ребенка в Макеевке и Донецке, где изучила личные дела детей и встретилась с родителями, желающими восстановиться в родительских правах. Также она провела личный прием граждан в правительстве ДНР, где ситуации четырех семей были взяты в работу.