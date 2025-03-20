Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.6 комментариев
Детский омбудсмен Львова-Белова привезла гуманитарную помощь в ДНР
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Донецкую народную республику, где обсудила семейно ориентированный подход в профилактике социального сиротства и привезла гуманитарную помощь.
В ходе визита Львова-Белова встретилась с главой региона Денисом Пушилиным и провела совещание с руководителями профильных ведомств, сообщается на сайте детского омбудсмена. В рамках встречи обсуждалось создание межведомственной комиссии по размещению детей в учреждениях и определение фонда-оператора помощи семьям. Львова-Белова подчеркнула необходимость помощи семьям без разлучения детей.
Детский омбудсмен отметила, что институт уполномоченных помогает семьям и детским учреждениям региона с 2022 года. За это время 1346 детей участвовали в сменах «Послезавтра», 127 ребят прошли санаторно-курортное лечение, а 3268 детей получили помощь от штабов «Детям – в руки». Были открыты подростковые центры в Макеевке и Мариуполе, где также проходят смены «Сила России» и «Родительская гостиная».
Львова-Белова провела расширенное совещание, где были награждены лучшие специалисты сферы защиты детства. Она представила рекомендации по совершенствованию системы профилактики социального сиротства, включая создание межведомственной комиссии и разработку региональной программы.
В рамках визита омбудсмен посетила дома ребенка в Макеевке и Донецке, где изучила личные дела детей и встретилась с родителями, желающими восстановиться в родительских правах. Также она провела личный прием граждан в правительстве ДНР, где ситуации четырех семей были взяты в работу.