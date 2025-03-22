Мария Львова-Белова открыла в Запорожье центр обучения и развития детей «Пульсар»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Львова-Белова в ходе рабочей поездки по новым регионам посетила Запорожскую область, сообщает официальный сайт детского омбудсмена. В Мелитополе она открыла просветительский центр «Пульсар», который рассчитан на 120 детей. Здесь предусмотрены развивающие и профориентационные занятия, сессии с психологами, уроки с репетиторами, а также встречи для родителей со специалистами.

Львова-Белова поблагодарила компании «РБК СтройИнвест» и фонд «Страна для детей» за помощь в ремонте здания и организацию пространства. Она подчеркнула, что «Пульсар» должен стать точкой притяжения для жителей Запорожья, где каждый сможет раскрыть свои таланты и найти друзей.

В рамках визита омбудсмен также провела совещание с представителями профильных ведомств Запорожья, обсудив планы по открытию кризисного центра для семей и социальной гостиницы в Мелитополе. В Бердянске она посетила Кризисный центр матери и ребенка и пообщалась с семьями.

Во время поездки Львова-Белова вручила графический планшет победителю онлайн-выставки «Мои мечты» и передала гуманитарную помощь многодетной семье с семью детьми. Омбудсмен также навестила ветерана Великой Отечественной войны Владимира Капитонова и передала ему подарки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Донецкую народную республику и обсудила семейноориентированный подход в профилактике социального сиротства, а также привезла гуманитарную помощь.