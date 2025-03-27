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    США обрубили Зеленскому ядерные претензии
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Партнерству России и Китая предстоит проверка на прочность

    Противостоять неизменной стратегии «разделяй и властвуй» со стороны США и Европы можно только объединяя усилия России и Китая для решения внутренних проблем развития Евразии.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    27 марта 2025, 06:57 • Новости дня

    ВСУ не удалось найти пути для прорыва границы в Курской области

    ВСУ не смогли найти альтернативные пути пересечения границы в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ пытаются найти новые маршруты для пересечения границы в Курской области, но их попытки оказались безуспешными благодаря действиям российской группировки войск «Север», заявил командир одного из подразделений Северной группировки с позывным Молот .

    Ситуация на границе России и Украины, в частности в Курской области, продолжает оставаться под контролем, сообщает ТАСС. Молот отметил, что ВСУ безуспешно пытаются найти альтернативные пути для пересечения границы. Он заявил, что несмотря на попытки украинских сил пройти или проскочить через границу, им это не удается.

    Молот подчеркнул, что российские войска создали достаточно укомплектованную группировку для прикрытия государственной границы на курском направлении. Эта группировка успешно выполняет свои задачи, своевременно нанося огневые поражения противнику благодаря воздушной разведке. Это не позволяет ВСУ пересечь границу, отметил командир.

    По словам представителя Минобороны, группировка войск «Север» продолжает успешное продвижение, вытесняя ВСУ из населенных пунктов и укрепленных позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа от жителей Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

    26 марта 2025, 11:20 • Новости дня
    Военкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной

    Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла на вражеской мине в Белгородской области

    Военкор Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной
    @ zvezdanews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, оператор Дмитрий Волков получил ранение, сообщили в пресс-службе Первого канала.

    Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области при выполнении журналистских обязанностей, передает ТАСС. Инцидент произошел на границе с Украиной, когда съемочная группа наткнулась на вражескую мину. В результате взрыва Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил ранения.

    Прокофьевой было 35 лет. Она окончила Российский университет дружбы народов по специальности «журналистика» и свободно владела испанским языком. С сентября 2020 года по ноябрь 2022-го Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik. В этот период она вела Telegram-блог для сбора гуманитарной помощи и после ухода из Sputnik продолжила доставлять ее в зону СВО.

    В 2023 году она начала свою работу на Первом канале как военный корреспондент, освещая события из зоны специальной военной операции. Анна вела Telegram-канал Журналистка | Z |, вот ее последняя публикация:

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

    В редакции «Известий» появился мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила Киев за убийство российских журналистов в ЛНР.

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    26 марта 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    @ Алексей Павлишак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим публично принял договоренности Москвы и США о запрете атак на объекты гражданской энергетики, но после этого продолжил наносить по энергообъектам России удары, сообщило российское Министерство обороны.

    Ночью 26 марта у берегов Крыма рядом с мысом Тарханкут средства ПВО уничтожили два украинских дрона, аппараты пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, около 4.45 мск 26 марта в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект «Россети Центр – Брянскэнерго», была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без электричества оказались жители Комаричского района.

    Днем 25 марта в Курской области беспилотник ВСУ атаковал энергообъект «Россети Центр – Курскэнерго», произошло каскадное отключение нескольких подстанций. Из-за этого без света оказались более 4 тыс. жителей Хомутовского района.

    Украинские власти продолжают наносить ущерб гражданским энергообъектам России, пытаясь сорвать договоренности о поэтапном урегулировании конфликта, заключили в Минобороны.

    Ранее Россия и США согласовали список энергетических объектов, подпадающих под временный мораторий на удары.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что украинские власти предпринимали попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет.

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    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

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    26 марта 2025, 14:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    Российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки ударили по шести украинским бригадам на Белгородском направлении, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    На этом направлении группировка «Север» поразила три механизированные бригады, штурмовую бригаду, штурмовой полк, а также две бригады теробороны у Краснополья, Угроедов, Проходов, Миропольского и Петрушевки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных, штурмовой и воздушно-десантной бригад ВСУ в Харьковской области и ДНР. Там украинская сторона потеряла до 250 человек, бронеавтомобиль HMMWV, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    Южная группировка ударила по живой силе и технике восьми бригад ВСУ в ДНР. Украинская армия потеряла до 310 военнослужащих, две бронированные машины, гаубицу М777, станции контрбатарейной борьбы и склад беспилотников.

    В зоне ответственности группировки «Центр» украинская сторона потеряла до 480 военнослужащих и два танка.

    В прошлые сутки российская армия освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области. До этого в ДНР освободили населенный пункт Срибное.

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    26 марта 2025, 09:30 • Новости дня
    Нанесены удары по цехам с боекомплектами и техникой ВСУ в Кривом Роге

    Подполье сообщило об ударах в Кривом Роге по складам и цехам с военной техникой ВСУ

    Нанесены удары по цехам с боекомплектами и техникой ВСУ в Кривом Роге
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате серии из 15 взрывов были повреждены складские помещения и промышленное предприятие, на которых, предположительно, хранились боекомплекты и военная техника ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах в складском хозяйстве и пригороде Верабове, где в горнотранспортном цехе № 1 ЦГОКа, по данным источников, была сосредоточена военная техника ВСУ, включая 12 единиц гусеничной и 17 колесной, передает РИА «Новости».

    Согласно информации Лебедева, после взрывов большое количество раненых военнослужащих были доставлены в больницы Кривого Рога. Он отметил присутствие иностранных наемников, говорящих на немецком языке, и подчеркнул, что украинским медикам поручено стабилизировать их состояние до прибытия иностранной медицинской бригады.

    Глава украинской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе прозвучали по меньшей мере 15 взрывов, вызвавших значительный ущерб. Пожары, возникшие после взрывов, были потушены.

    Ранее российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области.

    До этого в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16. Здание вуза с военными в Кривом Роге треснуло после удара «Искандерами».

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    27 марта 2025, 02:57 • Новости дня
    ЕС заявил о намерении оказывать максимальное давление на Россию

    Представитель внешнеполитической службы ЕС Хиппер заявила о намерении Европы продолжать санкционное давление на Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию, заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии.

    Хиппер спросили о готовности Брюсселя снять санкции с Россельхозбанка. Она подчеркнула, что ЕС «по-прежнему сосредоточен на оказании максимального давления на Россию», в том числе через санкции, передает РИА «Новости».

    В числе главных предпосылок для отмены санкций Хиппер назвала «прекращение агрессии» Россией, а также «безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины». Хиппер заявила о желании ЕС помочь Украине добиться «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.

    В рамках сделки по безопасности в Черном море Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур. В России считают необходимым подключить их к SWIFT, а затем открыть соответствующие корреспондентские счета.

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    27 марта 2025, 02:21 • Новости дня
    Зеленскому не понравилось заявление его офиса об иностранных военных на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство заявлением заместителя главы его офиса Игоря Жовквы об иностранных военных на Украине.

    Жовква заявил, что Украина в случае урегулирования конфликта стремится иметь на своей территории не просто «миротворцев», а иностранных военных, способных участвовать в боевых действиях, передает РИА «Новости».

    На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленского попросили прокомментировать заявления «одного из его советников» по данному вопросу.

    Зеленский выразил свое недоумение по поводу того, что его «советник» делает подобные заявления: «Я удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается. Я хотел бы знать, что это за советник. Наверное, очень влиятельный, раз он говорит про наши контингенты».

    Зеленский также подчеркнул, что у него нет намерения втянуть другие страны в военные действия. Он отметил, что иностранные контингенты необходимы прежде всего для контроля за соблюдением режима прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что миротворческие силы смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них, но западные военные не будут размещены на линии фронта. Также сообщалось, что западные страны обсуждают возможность отправки миротворческих сил из Азии и Южной Америки на российско-украинскую границу в случае подписания перемирия между Москвой и Киевом.

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    26 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    В курском Замостье в оккупации ВСУ без лекарств умерли 11 стариков
    В курском Замостье в оккупации ВСУ без лекарств умерли 11 стариков
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Курской области местная жительница рассказала об ужасах оккупации ВСУ, включая гибель бабушек из-за нехватки лекарств и поджоги домов украинскими ДРГ.

    Местная жительница из курского Замостья рассказала RT об ужасах оккупации украинскими войсками. Она сообщила, что 11 бабушек умерли из-за отсутствия доступа к лекарствам. Украинские диверсионно-разведывательные группы совершали поджоги травы, лесополос и домов мирных жителей.

    «Дышать было нечем. Эти поджоги ДРГ делали постоянно, вплоть до 23 сентября, почти два месяца. Я даже засыпала с полотенцем у рта, чтобы хоть какой-то фильтр воздуха был», – вспоминает женщина.

    Однако сплоченность позволила мирным жителям выжить, делясь провизией. В общей сложности в поселке находилось более 20 человек.

    По словам местной жительницы, ВСУ испытывали проблемы с обмундированием и продовольствием. Украинские солдаты выносили из магазинов все продукты, такие как колбаса, мясо и алкоголь, оставляя местным лишь скудные остатки. «Украинские мобилизованные из тюрем всегда голодные были, одеты вразнобой: кто что нашел, то и надел. Конечно, там мало что после них оставалось, но мы были рады даже пригоршне крупы какой-нибудь», – сообщила жительница.

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    27 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Келлог назвал особенно сложный вопрос на переговорах по Украине

    Келлог назвал территориальный вопрос особенно сложным для урегулирования ситуации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    Келлог отметил, что обсуждение соглашения о перемирии в Черном море стало «самым легким этапом» в процессе урегулирования украинского конфликта. Выбор начать обсуждение с вопроса перемирия в Черном море был обусловлен его относительной простотой, заявил он.

    «Остальные шаги будут действительно трудными – речь идет о территориальных вопросах, ударах по городам и ракетных обстрелах с обеих сторон», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    При этом Келлог подчеркнул, что итоговое соглашение не удовлетворит полностью ни одну из сторон. Он подчеркнул важность обсуждения территориальных вопросов, которые осложняются разницей между фактическим и юридическим контролем. По его словам, Вашингтон изучает требования России и Украины. Главной целью остается достижение всеобъемлющего прекращения огня, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде стали договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами».

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    26 марта 2025, 23:19 • Новости дня
    Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами»
    Лавров назвал Крым, Донбасс и Новороссию «давно закрытыми вопросами»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, заявил глава МИД России Сергей Лавров отметив, что власти в Киеве при этом не представляют интересов и значительной части населения Украины.

    «Те, кто сейчас руководят Украиной при «кукловодстве» западных покровителей, не представляют интересов огромной части населения. Крым и Донбасс, Новороссия – это давно закрытые вопросы», – сказал министр, отметив, что итоги референдумов на этих территориях уже закреплены в Конституции России.

    Лавров также отметил, что каноническая религия и русский язык на Украине находятся под запретом, что противоречит лозунгам Запада о защите прав человека. По его словам, Запад, позиционируя себя как «светоч прав человека», не смирился с приходом новой эпохи многополярности, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вести».

    Министр добавил, что необходимо обеспечивать равноправие и право наций на самоопределение, напомнив, что это право лежит в основе деколонизации, которая прошла через 15 лет после создания ООН.

    «Когда африканские народы окончательно сделают для себя вывод, что люди, которые ими управляют (из столиц метрополий) через «досмотрщиков на земле», не отражают их интересов», – сказал он.

    Лавров отметил, что так же пришедшие после февраля 2014 года к власти на Украине ультранационалисты не отражали интересы населения Крыма, Донбасса и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров потребовал четкие и проверяемые гарантии в связи с изменчивым поведением Киева. Лавров заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украине с учетом евразийского контекста.

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    26 марта 2025, 22:42 • Новости дня
    Украина объявила эвакуацию в четырех пунктах Сумской области

    Украина объявила обязательную эвакуацию из Осоевки, Хмелевки, Веселого и Лозового

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти объявили срочную эвакуацию из четырех населенных пунктов Сумской области, сообщили в военной администрации.

    Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из четырех населенных пунктов Сумской области. В сообщении Сумской районной военной администрации указаны населенные пункты Осоевка, Хмелевка, Веселое и Лозовое Краснопольской территориальной общины, передает РИА «Новости».

    Эти населенные пункты находятся к востоку от города Сумы, приблизительно в 15 километрах от границы с Россией. Только за март 2025 года украинские власти объявили об эвакуации из более чем 20 населенных пунктов в этом регионе.

    Ранее российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области.

    Также российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе, в результате чего ВСУ потеряли более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги.

    Эксперт указал на необходимость установления огневого контроля над Сумами для обеспечения безопасности приграничных районов России.

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    27 марта 2025, 05:23 • Новости дня
    Генсек НАТО прокомментировал требования России к альянсу

    Рютте признал право России выдвигать требования к НАТО за столом переговоров

    Tекст: Антон Антонов

    Москва может выдвигать требования по отношению к НАТО, но страны альянса на свое усмотрение решат, как на эти требования «реагировать», заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Рютте, комментируя требования России не приближать силы блока к ее границам, заявил, что Россия «может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров». Однако, по его словам, у Москвы нет права указывать, как странам НАТО «действовать между собой, между 32 членами альянса», передает РИА «Новости».

    «Он (президент России Владимир Путин) может выдвигать свои требования, но наше право реагировать», – заявил генсек, отметив, что такие требования России не связаны с мирными переговорами по Украине и не будут влиять на их ход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил, что Россия остается «самой серьезной угрозой» безопасности альянса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким».


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    26 марта 2025, 07:44 • Новости дня
    Бойцы группы «Запад» взяли в плен десять солдат ВСУ за сутки

    Бойцы группы «Запад» взяли в плен десять солдат ВСУ за сутки и уничтожили 26 дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки «Запад» за прошедшие сутки взяли в плен десять военнослужащих ВСУ и уничтожили 26 беспилотников, а также полевой склад боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, подразделения Западной группировки войск за последние сутки взяли в плен 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    Помимо этого, Бигма рассказал о действиях расчетов противовоздушной обороны, которые уничтожили 26 беспилотников противника. Также были ликвидированы две станции спутниковой связи Starlink, 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и полевой склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал, что задачи ВСУ включают проникновение на российскую территорию для сбора разведывательной информации. Пленный украинский военный назвал 9 Мая общим праздником, несмотря на текущую сложную политическую ситуацию. Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тыс. человек, что свидетельствует о значительных потерях в рядах украинской армии.

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    26 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Раненого оператора Первого канала Волкова решили отправить в Москву

    Врачи Курской области стабилизировали состояние раненого оператора Волкова, его отправят в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области врачи стабилизировали состояние оператора Первого канала Дмитрия Волкова, пострадавшего при атаке ВСУ в белгородском приграничье, его перевозят в Москву, сообщили в комитете здравоохранения Курской области.

    В комитете здравоохранения сообщили, что врачи Курской области успешно стабилизировали состояние оператора Первого канала Дмитрия Волкова, пострадавшего в результате атаки ВСУ в белгородском приграничье. Медики готовят его к транспортировке в Москву для дальнейшего лечения в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает ТАСС.

    Отмечается, что Дмитрий Волков получил тяжелые ранения при подрыве автомобиля съемочной группы.

    Ранее военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки.

    Также сообщалось, что оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине.

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    27 марта 2025, 01:18 • Новости дня
    Макрон счел преждевременным обсуждение снятия санкций с России

    Макрон заявил о необходимости обсуждать снятие санкций с России только в рамках долгосрочного урегулирования на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, пока это преждевременно, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Для меня вопрос санкций должен быть поднят в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    По его мнению, сейчас рассматривать этот вопрос «преждевременно», он будет актуальным «в определенный момент». Кроме того, Макрон заявил, что Россия не сможет «диктовать» условия мира на Украине, и обвинил Москву в якобы нежелании заключить мирное соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Представитель британского премьера Кира Стармера не ответил на вопрос о смягчении санкций против России на фоне переговоров о «черноморской сделке» с США и снятии санкций с Россельхозбанка.

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    26 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

    Су-25 атаковали ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив бронетехнику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи Су-25 российской штурмовой авиации ликвидировали замаскированную бронетехнику и личный состав украинских подразделений в приграничных с Курской областью районах, сообщили в Минобороны.

    В Министерстве обороны России сообщили, что экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетные удары по замаскированной бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области, передает ТАСС. Атака была произведена ракетными пусками с малых высот, с применением тепловых ловушек для защиты от противовоздушных средств.

    После успешного выполнения задачи и возвращения на аэродром экипажи передали самолеты инженерно-техническому составу для проведения необходимых работ по обслуживанию и подготовке к повторным боевым вылетам. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронетехника и личный состав ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также ударили по технике ВСУ на границе с этой областью. Кроме того, российские Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    Дональд Трамп ужесточает наказания за то, что Китай покупает подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. На этот раз он скрестил санкции и пошлины: если Пекин продолжит покупать венесуэльскую нефть, то получит от США высокие пошлины в наказание. За покупку иранской нефти США впервые наказали китайский НПЗ. Очистка китайского рынка от иранской и венесуэльской нефти на руку России. Подробности

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    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками

    Договоренности о новой сделке по безопасности в Черном море стали главным итогом очередного раунда переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. Проект соглашения подразумевает не только полную свободу судоходства в акватории Черного моря, но и снятие целого ряда санкций с России. В чем смысл этих договоренностей и почему администрация Дональда Трампа заинтересована в их реализации? Подробности

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    Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России

    Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

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    Всемирная гонка за редкоземельными металлами обойдется без Украины

    Уже «в скором времени», по словам президента США Дональда Трампа, между Киевом и Вашингтоном будет подписано соглашение по редкоземельным металлам (РЗМ). Намерение заключить аналогичный договор с Украиной декларировалось и Евросоюзом. Однако на самом деле Европа способна найти эти ключевые для современной промышленности элементы гораздо ближе, и Украина для этого вовсе не нужна. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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