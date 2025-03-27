ВСУ не смогли найти альтернативные пути пересечения границы в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ситуация на границе России и Украины, в частности в Курской области, продолжает оставаться под контролем, сообщает ТАСС. Молот отметил, что ВСУ безуспешно пытаются найти альтернативные пути для пересечения границы. Он заявил, что несмотря на попытки украинских сил пройти или проскочить через границу, им это не удается.

Молот подчеркнул, что российские войска создали достаточно укомплектованную группировку для прикрытия государственной границы на курском направлении. Эта группировка успешно выполняет свои задачи, своевременно нанося огневые поражения противнику благодаря воздушной разведке. Это не позволяет ВСУ пересечь границу, отметил командир.

По словам представителя Минобороны, группировка войск «Север» продолжает успешное продвижение, вытесняя ВСУ из населенных пунктов и укрепленных позиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа от жителей Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.