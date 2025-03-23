Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.2 комментария
В Краснодарском крае в воздухе зафиксировали превышение концентрации бензола
В Краснодарском крае вследствие ночного выброса нефтепродуктов из горящего резервуара на нефтебазе в Кавказском районе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Выброс произошел на нефтебазе в Кавказском районе из горящего резервуара. Пожар случился в ночь с 22 на 23 марта. В результате инцидента пострадавших нет, часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушены, передает ТАСС.
В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что в городе Кропоткине зарегистрировано превышение ПДК по показателю бензол. Превышения других показателей в точках отбора не выявлено. Исследования качества атмосферного воздуха продолжаются в пяти точках.
Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на втором из загоревшихся резервуаров. В операции участвуют группировки МЧС России из Ставропольского края, Адыгеи, Ростовской области, 473 человека и 189 единиц техники, включая четыре пожарных поезда.
Ранее сообщалось, что в результате выброса нефтепродуктов в ночь на 23 марта площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края увеличилась до 2 тыс. квадратных метров.
Напомним, 19 марта в результате падения обломков украинского дрона загорелась нефтебаза в Кавказском районе. В результате взрыва пострадали двое пожарных. Пострадавшие пожарные получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Медики оказали им помощь, заявив, что угрозы их жизни и здоровью нет.