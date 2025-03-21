NYT: Суданская армия освободила президентский дворец в Хартуме

Tекст: Вера Басилая

Суданская армия вернула контроль над президентским дворцом в столице Хартуме, сообщает The New York Times. Это произошло на фоне продолжающейся гражданской войны, начавшейся в апреле 2023 года после конфликта между военными и парамилитарными силами RSF.

Суданский министр информации подтвердил, что дворец вновь находится под контролем правительства.

«Сегодня флаг поднят, дворец возвращен», – написал он в социальных сетях.

Ранее лидер RSF Мохамед Хамдан заявил о намерении удерживать дворец, но армия, совместно с союзными силами, смогла нанести решающий удар по конвою RSF.

По данным издания, население столицы сократилось с восьми до двух миллионов человек. Война также привела к значительным экономическим потерям. Власти перемещают жителей в лагеря на окраинах города, проверяя их на лояльность к RSF.

Аналитики считают, что, несмотря на успехи армии, война вряд ли закончится в ближайшее время.

Напомним, конфликт в Судане обострился в 2023 году, когда между отрядами Сил быстрого реагирования и армией начались столкновения. Конфликт разгорелся на почве разногласий между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем, главой СБР Мухаммедом Хамданом Даклу. Также конфликту способствовал раскола внутри военных элит, их борьба за власть и доступ к золотым рудникам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о поддержке начала общенационального диалога в Судане после переговоров с министром иностранных дел этой страны.

Газета ВЗГЛЯД писала, что союзники Запада в Африке ведут регион к катастрофе.



