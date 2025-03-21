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Суданская армия освободила президентский дворец в Хартуме
NYT: Суданская армия освободила президентский дворец в Хартуме
Суданские военные захватили президентский дворец в Хартуме после ожесточенных боев с Силами быстрого реагирования (RSF), что стало значительной победой в продолжающейся гражданской войне, сообщает The New York Times.
Суданская армия вернула контроль над президентским дворцом в столице Хартуме, сообщает The New York Times. Это произошло на фоне продолжающейся гражданской войны, начавшейся в апреле 2023 года после конфликта между военными и парамилитарными силами RSF.
Суданский министр информации подтвердил, что дворец вновь находится под контролем правительства.
«Сегодня флаг поднят, дворец возвращен», – написал он в социальных сетях.
Ранее лидер RSF Мохамед Хамдан заявил о намерении удерживать дворец, но армия, совместно с союзными силами, смогла нанести решающий удар по конвою RSF.
По данным издания, население столицы сократилось с восьми до двух миллионов человек. Война также привела к значительным экономическим потерям. Власти перемещают жителей в лагеря на окраинах города, проверяя их на лояльность к RSF.
Аналитики считают, что, несмотря на успехи армии, война вряд ли закончится в ближайшее время.
Напомним, конфликт в Судане обострился в 2023 году, когда между отрядами Сил быстрого реагирования и армией начались столкновения. Конфликт разгорелся на почве разногласий между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем, главой СБР Мухаммедом Хамданом Даклу. Также конфликту способствовал раскола внутри военных элит, их борьба за власть и доступ к золотым рудникам.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о поддержке начала общенационального диалога в Судане после переговоров с министром иностранных дел этой страны.
Газета ВЗГЛЯД писала, что союзники Запада в Африке ведут регион к катастрофе.