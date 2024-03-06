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    6 марта 2024, 21:00 • В мире

    Солдаты Зеленского провалили антироссийскую миссию в Судане

    Зачем Украина отправила своих военных в Африку

    Солдаты Зеленского провалили антироссийскую миссию в Судане
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Илья Абрамов

    В прошлом году украинские военные участвовали в столкновениях в Судане. Их отправку санкционировал Зеленский по просьбе главнокомандующего вооруженными силами Судана. Как пишет западная пресса, Киев решился помочь одной из сторон конфликта в ответ на поставки Хартумом вооружений ВСУ. Эксперты же считают, что для Украины был важен пиар на фоне неудач в ходе контрнаступления и нехватки ресурсов.

    В прошлом году украинские власти отправили в Судан своих военных для участия в конфликте между вооруженными силами Хартума и отрядами Сил быстрого реагирования (СБР). Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, с этой просьбой лично к Зеленскому обращался председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, который летом прошлого года временно оказался окружен повстанческими силами СБР в столице.

    Киев решил помочь, потому что аль-Бурхан после начала СВО тайно поставлял Украине оружие. Первая сотня военных из числа сил специальных операций ВСУ прибыла в Судан через несколько недель после обращения. Они якобы участвовали в боевых действиях против повстанцев. В сентябре прошлого года Зеленский встречался с аль-Бурханом в ирландском аэропорту Шеннон. «Мы обсудили наши общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией», – заявил тогда Зеленский.

    Конфликт в Судане обострился весной прошлого года, когда между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме на почве разногласий между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем, главой СБР Мухаммедом Хамданом Даклу. Они спорили о сроках включения СБР в состав регулярной армии и о том, кто должен быть главнокомандующим вооруженными силами.

    Все это происходило на почве раскола внутри военных элит, борющихся за власть и доступ к ресурсам, в частности золотым рудникам. За несколько месяцев конфликта страна оказалась на грани гражданской войны. Также было сорвано подписание соглашения между всеми политическими силами Судана о начале очередного переходного периода. Столкновения охватили столицу и несколько из 18 штатов. По данным Комитета врачей, в первые месяцы конфликта число погибших достигло более 800 человек, а ранения получили свыше 3,5 тыс. человек.

    Руководитель военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов отказался комментировать WSJ информацию об отправке военных в Судан, но отметил заинтересованность киевских властей затрагивать интересы России в третьих странах. «Мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Россией... У них есть подразделения в разных частях мира, и мы иногда пытаемся нанести по ним удар», – сказал Буданов.

    Украинский офицер, якобы возглавлявший одно из подразделений в Судане, заявил, что «невозможно победить Россию, просто сражаясь на небольшом участке земли, таком как линия фронта на Украине». Кроме того, он указал, что у Москвы в африканской стране могут быть золотые прииски, которые ВСУ должны сделать нерентабельными.

    Россия тем временем выстраивает тесные связи со странами Африки. Так, суданские власти не возражают против создания базы ВМФ России – пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) в Порт-Судане на Красном море. Об этом заявил на днях в интервью РИА «Новости» министр иностранных дел Судана Али Садик Али. Хартум не завершил процедуру ратификации этого соглашения.

    Впервые о договоренности сообщалось еще осенью 2020 года. Но через год начальник Генштаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн заявил, что Хартум пересматривает соглашение. В марте 2022 года Мухаммед Хамдан Даклу отметил, что Судан не возражает против создания российской базы, но при условии, что это не будет угрожать национальной безопасности. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

    В экспертном сообществе уверены – Киев действительно мог отправить своих военных в Судан, но не по своей воле. «Я готов поверить в то, что Зеленский послал военных в Судан, ведь уже был случай, когда контингент ВСУ отправляли в Ирак. Кроме того, в 2008 году, когда у власти в Киеве был Ющенко, на Украине снимали с боевого дежурства комплексы ПВО и передавали их Грузии. Поэтому совершать действия, направленные против России, за рубежом даже в ущерб собственному государству – это нормальное для них поведение», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Для нынешнего решения у Зеленского может быть несколько причин. В первую очередь это деньги и русофобия, которую также легко конвертировать в финансы.

    Он хотел показать, что бьется с Москвой по всему миру, поэтому ему нужны деньги и оружие. Также не стоит исключать, что ВСУ могут начать выполнять задания западных стран по всему миру, чтобы получить дополнительные средства», – отмечает собеседник.

    «Еще один фактор, который мог сыграть роль при принятии решения, – приобретение украинскими военными навыков. Еще Кучма, когда отправлял контингент в Ирак, говорил, что бойцам нужно заработать опыт и деньги. Но так или иначе, такие операции очень рискованны, и, повторюсь, Зеленский больше потеряет от этой авантюры, чем приобретет», – пояснил Скачко.


    «В целом весь этот сюжет ложится в общий контекст пиар-кампании Украины и конкретно ГУР, которое пытается «продать» себя в качестве ценного инструмента сдерживания России», – добавляет Андрей Маслов, директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ. Африканист отметил, что были потрачены большие усилия «на тиражирование сообщений о нападениях украинских диверсантов на якобы российских военных в Судане, подлинность их вызывает вопросы».

    «Ранее российские военные в основном занимались в Судане подготовкой военных кадров, выполняли охранные функции»,

    – указывает Елена Супонина, политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам. При этом она отметила, что на данный момент договоренности в части базы ВМФ заморожены. По ее словам, сообщения об участии украинских военных в операциях на территории Судана «не имеют отношения к реальности». «Некоторые украинцы идут в наемники по всему миру, а Киев пытается представить это как некие планомерные и постоянные действия», – считает спикер. Супонина подчеркнула, что Киев никак не мог навредить интересам России.

    «Не удивлен, что появились сообщения о солдатах ВСУ в Африке. Ранее представители украинской власти говорили, что они хотят противодействовать России на этом континенте. Однако Зеленский не в состоянии повлиять ни на какие процессы в регионе. Такие действия лишь показывают, что наш противник – угроза для безопасности многих стран», – считает сенатор Константин Долгов.

    «Полагаю, что ниточки могут вести либо в Париж, либо в Вашингтон. Президента Эммануэля Макрона беспокоит усиление влияния России в Африке, которую Франция традиционно считает своей вотчиной. Недовольны сотрудничеством Москвы со странами региона и в США. Поэтому кто-то из западных государств мог договориться с Украиной и использовать ВСУ для решения своих проблем», – отмечает собеседник, добавляя, что отправка военных в Судан могла быть коммерчески выгодной для Зеленского.

    По мнению сенатора, Зеленский – марионетка Запада, и он «будет делать все, что ему скажут». «Я уверен, что развитию наших отношений с африканскими странами не помешают ни Украина, ни Запад. Мы активно сотрудничаем с государствами региона, в том числе в военной сфере. Соответствующие договоренности у нас есть и с Суданом. Жители континента грамотно оценивают ситуацию в мире», – резюмировал Долгов.

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