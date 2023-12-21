Французы пытаются столкнуть США и Россию в Африке

Tекст: Евгений Крутиков

Частная военная компания (ЧВК) Banсroft из США планирует начать работу в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) по договоренности с правительством страны, сотрудники компании уже находятся в столице – городе Банги. Об этом сообщила французская радиостанция RFI.



По словам ее источника из структур безопасности, сотрудники Bancroft приступают к поиску недалеко от столицы ЦАР подходящего места для «размещения оборудования, в частности беспилотников». Как уточнил собеседник радиостанции, компания займется формированием и обучением подразделения вооруженных сил ЦАР, которое будет защищать объекты горнодобывающей инфраструктуры. Представители администрации президента республики пока не подтверждают начала работы Bancroft, так как «еще ничего не подписано», отмечает радиостанция.

По ее данным, сотрудничество в области безопасности активизировалось после саммита США – Африка, который прошел в Вашингтоне с 13 по 15 декабря 2022 года. Как уточнила RFI, госсекретарь Энтони Блинкен и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера договорились о направлении в республику миссии Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения в рамках Минобороны США (DTRA).

В то же время, как заявил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов, ЦАР заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. В ноябре 2023 года в республике работали 1890 военных специалистов из России, направленных по официальному запросу властей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что президент и правительство ЦАР высоко оценивают их работу.

Считается, что Блинкен предложил Туадера сотрудничество, но фактического результата эти переговоры не дали. Французы утверждают, что американские наемники будут заниматься исключительно прикладными вещами, типа обучения местных лесничих с прицелом на развитие туристической сферы. Однако местные источники подчеркивают, что все эти соглашения «не действуют», поскольку между США и ЦАР не подписано никаких двусторонних документов о сотрудничестве.

В то же время российские военные советники и инструкторы сейчас находятся в ЦАР согласно официальному соглашению между РФ и ЦАР.

На базе под Банги работают российские военнослужащие по официальным контрактам и приглашению правительства ЦАР. А это совсем иная позиция по сравнению с теоретическим появлением там некой американской ЧВК, задача которой, как заявляется, содействие экономическому восстановлению на пострадавших от военных действий территориях.

Кстати, то, что сейчас называется Bancroft Global Development, начинало свою деятельность именно в этом качестве. После Первой мировой войны эта компания (тогда под другим названием) занималась «помощью» в восстановлении Бельгии, а после 1945 года именно эта структура помогала обеспечивать в Германии «план Маршалла». Затем они в основном занимались разминированием, но пару лет назад снова сменили заявленную специализацию на «защиту инвестиций» в Африке.

Обращает на себя внимание то, что единственным источником информации о якобы появлении Bancroft в ЦАР стало французское радио, которое, в свою очередь, ссылается на неназванные источники в правительстве ЦАР.

В последний год между США и Францией идет необъявленная война за «французское наследство» в Черной Африке. Уход французов из нескольких африканских стран создал вакуум, в том числе и на ключевых экономических позициях.

Есть основания полагать, что неожиданная турбулентность в ряде на первый взгляд стабильных африканских стран (Габон, Сенегал, Того, Гамбия) была связана с попыткой заместить американскими компаниями то, что ранее по определению считалось французской вотчиной. Особенно ярко это было видно в богатом нефтью Габоне, где американские нефтяные компании фактически выбросили после переворота из страны французскую Total.

Сейчас именно французы очень болезненно реагируют на появление в Африке американских экономических структур и связанных с ними ЧВК. Есть версия, что французское радио просто нагнетает ситуацию в ЦАР вокруг Bancroft. При этом такого рода информационные вбросы, основанные на неназванных «правительственных источниках», могут быть рассчитаны в первую очередь на российскую аудиторию. Смотрите, ma cherie россияне: прямо рядом с вами американцы высадились. В ЦАР Россией действительно вложено много сил и средств. И французы бьют в болевую точку, намекая на вмешательство США в дела ЦАР в обход позиции Москвы.

В реальности пока никаких наемников Bancroft в ЦАР нет. По сведениям газеты ВЗГЛЯД, в сентябре президент страны Фостен-Арканж Туадера действительно принял в резиденции в Банги представителей Bancroft.

Это были бывший польский полковник Войцех Гурский, в прошлой жизни одно время отвечавший за безопасность посольств Государства Израиль, американский полковник Грегори Джохим (Йоахим, Joachim), бывший военный советник заместителя госсекретаря США по вопросам Африки, и французский специалист по «кросс-культурным коммуникациям в Африке» Ришар Роже, окончивший престижную парижскую военную академию Сен-Сир и работавший во французских военных миссиях в Камеруне, Береге Слоновой Кости, Габоне и на Коморских островах. Примечательно, что Роже также служил во Всемирном банке.

Договоренность об этой встрече была достигнута еще во время визита Туадера в США, и смысла демонстративно от нее отказываться не было никакого. Французская радиостанция, скажем мягко, немного исказила суть событий. Указанные выше лица действительно находились в Банги, но фраза «сотрудники американской ЧВК уже находятся в ЦАР» эмоционально воспринимается так, как будто по стране уже прямо бегают вооруженные американские наемники. Вполне работающий провокационный способ подачи информации. И объясняй потом, что трое уважаемых в определенных кругах людей по просьбе госсекретаря США поговорили с президентом ЦАР, а охрану этого события несли российские военнослужащие. Пока это вся история.

И все же тенденция налицо. Американская сторона действительно уже полгода как пытается агрессивно вписаться в сложные события в Африке. Причем у американцев на Черном континенте сразу две цели на вытеснение: Франция и Россия. Нуланд летала в Нигер, чтобы хоть как-то убедить тамошних военных не трогать знаменитую американскую базу беспилотников. При этом Нуланд и ее сотрудники фактически сдали французов в Сахеле: делайте с ними что хотите, только не трогайте нашу базу и наши экономические интересы. В других странах американцы вытесняют французов методами, напрямую пришедшими из 1960–1970 годов, включая поддержку военных переворотов и подкуп.





Российские позиции вытеснить сложнее, чем морально обанкротившихся французов. Но пробный заход Bancroft именно в ЦАР – официальный российский союзник на государственном уровне – свидетельствует о довольно жестких устремлениях. Обычно сперва заходят транснациональные компании, а уже затем ЧВК, чтобы на земле защищать интересы американских инвесторов. В случае с ЦАР все наоборот: сперва собираются приехать люди ЧВК, а уже потом должны появиться какие-то инвестиции. В других странах континента, не только франкофонных, все-таки пока сохраняется старая схема влияния.

Нужно адекватно оценивать попытки французов столкнуть россиян с американцами путем информационных провокаций. Но нельзя не обращать внимания на то, что в Африке постоянно что-то происходит, и застывать даже на короткий период времени очень опасно. Логично расценить сообщения французского радио как звоночек. Важный сигнал, на который требуется адекватно отреагировать. В рамках международного правового поля, конечно.