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    16 августа 2023, 14:56

    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков

    Британия засылает против России в Африку украинских боевиков
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Британская MI6 собирается отправить в Африку 100 военных с Украины. Отмечается, что задача нового соединения будет заключаться в ликвидации пророссийски настроенных африканских лидеров и исполнение диверсий и провокаций. Почему Лондон сделал ставку на украинских карателей?

    В среду стало известно о том, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

    Отмечается, что офис Зеленского по просьбе Лондона оказал максимальное содействие представителям MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт. В задачи создаваемого отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

    Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве. Сообщается, что отряд будет отправлен в Африку во второй половине августа. Корабль с военными отойдет из порта Измаил в город Омдурман в Судане.

    Не удивительно, что британцы решили задействовать в решении задач именно украинцев, считают эксперты. ВСУ давно проходят обучение в странах НАТО. Однако стандарты альянса не подходят для масштабных боевых действий. То есть фактически украинцев готовили к участию в полицейских операциях, о чем газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала.

    Официальный спикер МИД Мария Захарова в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвала действия Британии «классикой английского пиратства эпохи колониализма». В свою очередь сенатор Андрей Климов счел планы Лондона примером «наращивания позиций в Африке».

    «И украинские военные являются невероятно ценным активом для британцев», – сказал Климов. «При этом очевидно, что в составе карательного отряда отправятся боевики, имеющие большой опыт в рамках СВО, прошедшие обучение в натовских лагерях и знающие, как совершаются теракты. Это будут настоящие нелюди, чьи руки по локоть запачканы в крови», – уверен парламентарий.

    «Проблема в том, что внешне их будет практически невозможно отличить от обычного русского парня. Лицом они такие же, как ребята из Саратова или Новосибирска. К тому же они хорошо знают русский язык. Это открывает огромный простор для создания провокаций на территории Африки в стиле Бучи», – отмечает собеседник.

    «Мы можем столкнуться с ситуацией, когда ВСУ будут взрывать какие-то объекты в Африке и убивать людей, а западная пресса будет тиражировать «преступления русских». Эту опасность нельзя недооценивать. Не исключаю, что прямо сейчас в Лондоне идет разработка каких-либо провокаций в отношении Москвы», – акцентирует сенатор.

    «Для того, чтобы британцы совместно с украинцами не смогли разрушить теплое сотрудничество России и Африки, уже сейчас нам надо принимать решительные меры. В частности, имеет смысл заранее отправить на континент специалистов из РФ для консультаций и расследования готовящихся диверсий», – подчеркивает Климов.

    «Роль Африки в мировой политике постепенно растет. Но Британия привыкла относиться к континенту как к своей колонии. И как только там начали осознавать свою самодостаточность, англичане забеспокоились», – сказал дипломат Родион Мирошник.

    «Наибольшее недовольство вызвало желание Африки выстраивать двусторонние отношения с Россией, Китаем и другими крупными державами. И теперь Лондон попытается руками украинцев сместить африканских лидеров, которые поддерживают Россию и отказываются подчиняться Британии», – отметил он.

    «Англичане известны как специалисты по шпионажу и тайным спецоперациям. Не секрет, что они давно реализуют такие задачи в целом ряде государств»,

    – указал Мирошник. «И в этом плане украинские военные сейчас – максимально удобный вариант. Они воевали в конфликте против России, проходили обучение по натовским стандартам, которые, кстати, заточены под полицейские операции. Особую роль играет и жестокость, которую проявляли украинцы в боях. В общем, идеальные кандидаты для британских колониалистов», – добавил дипломат.

    «То, что у ВСУ остается мало квалифицированных военнослужащих и солдат для контрнаступления, Лондон не волнует, равно как и вопросы независимости Украины или ее территориальная целостность. Англичане решают свои задачи. А украинцы чувствуют собственную значимость, хотя и мнимую», – уточнил Мирошник.

    «В борьбе за глобальную гегемонию США и Британия, кажется, четко разделили обязанности: за столкновение с Китаем отвечает Вашингтон, а за противодействие России – Лондон»,

    – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Поэтому британцы сегодня считают одной из своих важнейших задач купировать рост влияния России в Африке. Для англичан – это чужой народ, который при этом схож с русскими, а значит наиболее эффективен для противостояния России», – рассуждает политолог.

    «Мы знаем, что в Африке находятся подразделения ЧВК «Вагнер» и российские военные советники. Европейские военные побаиваются этих хорошо обученных и оснащенных солдат. При этом украинцы уже успели столкнуться с «вагнеровцами» на поле боя, поэтому чувствуют себя увереннее и, возможно, даже желают отомстить», – рассуждает политолог.

    «Вполне возможно, что Лондон и его союзники будут использовать украинцев для ликвидации неугодных африканских руководителей или для организации госпереворотов с целью установления лояльной Западу власти в странах континента», – допускает Трухачев.

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