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    Украинский сценарий буксует в Нигере

    @ Djibo Issifou/Global Look Press

    14 августа 2023, 17:46 Мнение

    Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

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    Развитие ситуации вокруг вероятного вторжения сил некоторых государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер удивительно напоминает дискуссии, которые велись накануне летнего наступления украинских формирований.

    Африканские союзники Запада не спешат с тем, чтобы бросаться в рискованную авантюру, а Вашингтон и Европа настоятельно приглашают их это сделать. Точно так же, как они на протяжении всей весны 2023 года требовали от украинских военных идти в атаку на укрепленные российские позиции.

    Однако есть и существенное отличие. В случае с Украиной мы имеем дело с режимом, который проводит убийственную по отношению к подконтрольной ему территории политику. Африканские руководители в свою очередь совершенно не горят желанием рисковать ради интересов Франции и США. Поэтому то, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон.

    При этом основная причина спектакля в обоих случаях одинакова: стремление Запада не ввязываться в военные авантюры напрямую и делать все чужими руками. И если в случае с Украиной мотив такого поведения – это страх возмездия со стороны России, то в Африке речь идет о недостатке возможностей и желания. Тем более что в Париже и Вашингтоне уверены, что близкие к ним политические режимы стран ЭКОВАС сами заинтересованы в низвержении военных властей Нигера.

    Для этого есть основания. Произошедший в Нигере 26 июля переворот стал за неполных два года уже четвертым по счету в регионе (после Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи). Он явно пользуется поддержкой определенной части населения этой одной из самых бедных стран мира. В других государствах ЭКОВАС ситуация почти везде также далека от праздничной, и гражданские власти имеют все основания опасаться эффекта домино уже в отношении себя.

    Есть основания думать, что совокупных сил Нигерии и еще нескольких стран Сообщества вполне хватит для того, чтобы вернуть к власти арестованного президента Базума. Недостает пока только авантюризма: пока африканские лидеры предпочитают занимать выжидательную позицию, хотя и сопровождают это демонстрацией решимости.

    Париж и Вашингтон, в свою очередь, действуют в легко узнаваемой манере: на словах призывают к мирному решению, а на деле всячески требуют у стран ЭКОВАС силой разобраться с генералами в Нигере. Нельзя исключить, что обещана и военная поддержка, поскольку в этой стране все еще дислоцированы значительные французский и американский контингенты. Но вряд ли дело дойдет до прямого вмешательства самого Запада.

    Это было бы, во-первых, связано с определенным риском и необходимостью брать на себя ответственность за последствия. А во-вторых, прямое нападение на действующее правительство силами стран Запада стало бы крайне плохим событием в условиях борьбы за мнение развивающихся стран. В принципе, уже давно ушли в прошлое времена, когда США и Европа могли свободно нападать на любое суверенное государство просто по своей прихоти. Последним «аккордом» здесь оказалась агрессия НАТО против Ливии в 2011 году. С тех пор многое изменилось. В Вашингтоне и европейских столицах пытаются убедить мир в своих добрых намерениях. Особенно это актуально на фоне их борьбы против России, которую Запад обвиняет в том, чем сам занимался на протяжении двух десятилетий.

    Сложно сказать, что было бы более выгодно США и Франции: собственный сговор с генералами в Нигере за спиной стран ЭКОВАС или свержение хунты в результате вторжения соседей, действующих солидарно с западными державами. Первое позволит сохранить экономические позиции, но нанесет политический ущерб, второе может оказаться для Запада тем политическим успехом, которого так не хватает ему на общем фоне мировой политики. Этот фон, напомним, формируется провалом экономической войны против России и попыток ее изолировать в принципе, нарастающим давлением со стороны Китая и общим снижением влияния «золотого миллиарда» на мировую политику.

    После провала на Украине даже победу чужими руками над несколькими десятками путчистов в Нигере можно продать обществу, как яркое достижение и доказательство западного всесилия. Желание увидеть это настолько велико, что приводит к смешным казусам вроде публикации в одной из американских газет статьи свергнутого Базума, в которой тот призывает к иностранному вторжению в его страну.

    В результате возникла ситуация, при которой сам Запад не может ввязываться в драку, но настойчиво требует этого от своих региональных партнеров. Те, в свою очередь, не спешат и всячески заматывают переход к решительным действиям. Так в прошедшую субботу страны ЭКОВАС перенесли встречу своих военных представителей под тем предлогом, что военный режим в Нигере пользуется поддержкой части населения и его мнение необходимо услышать до того, как принимать серьезные решения. Другими словами, никто в ЭКОВАС особенно не горит желанием начинать против Нигера военную операцию. И если это в конечном итоге произойдет, то причину надо будет искать в провале их попыток договориться с путчистами за спиной Запада.

    Хотя такой исход представляется крайне маловероятным: несмотря на все свои связи с Западом африканские лидеры думают все-таки своей головой и представляют собой государства, а не компрадорские режимы на определенных территориях. В отличие от киевских властей, для которых вопрос о выживании государства под названием Украина никогда не был центральным. Мы видим, что даже не самые передовые в экономическом отношении страны Мирового большинства – это намного более состоявшиеся государства, чем не только Украина, а даже формальные американские союзники в Польше или прибалтийских республиках.

    И дело здесь не только в масштабе влияния со стороны Запада на политические и экономические системы. В большинстве государств Африки оно является весьма серьезным и основано на десятилетиях совместного бизнеса во всех его проявлениях. Однако сейчас выясняется, что даже самые сильные связи не могут играть решающей роли, если находящиеся у власти элиты учатся думать не только о собственном индивидуальном выживании.

    Другой важный фактор – усталость большинства развивающихся стран от высокомерия Запада и всяческой эксплуатации с его стороны. Он особенно ярко проявляется в бывших европейских колониях и зависимых территориях. Польские, прибалтийские или украинские элиты не могут думать своим умом, потому что отождествляют себя с Западом, даже оставаясь на его глубоких задворках. Они с легкостью могут пожертвовать своими странами ради интересов США. Об этом, например, несколько дней назад убедительно сказал президент Польши, отметив, что Россию пока «можно остановить без гибели американцев». 

    Однако на практике готовность украинцев, поляков или прибалтов к самопожертвованию не означает для США и Европы ничего хорошего. Во-первых, она показывает, что круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков что-то особенно не находится. Во-вторых, восточноевропейские суицидники – это слабовато даже для борьбы с Россией, не говоря уже об удержании мирового господства. Против Китая у Запада, конечно, припасена Япония. Однако там ситуация не настолько очевидна, и растущая мощь Пекина вполне может убедить Токио не делать смертельных для него ошибок.

    Отсутствие ярких побед на международной арене и, что самое главное, готовности щедро платить союзникам ведет к истончению могущества Запада в мировых делах. Россия уже пользуется этим объективным процессом, иначе сейчас мы чувствовали бы себя намного хуже. Наша задача состоит в том, чтобы сбалансировать такую прекрасную внешнюю конъюнктуру собственными усилиями в развитии общества, экономики и военной организации. 

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