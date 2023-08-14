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    В США началась «война без перчаток»

    @ Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    14 августа 2023, 09:20 Мнение

    В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной компании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

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    Почва начинает уходить из-под ног у Байдена. Почуяв это, Трамп с утроенной силой бросается на своего врага, призывая свою паству «биться дальше уже без перчаток». Так можно описать события последних дней в Америке. Декада выдалась жаркой: выступление Трампа в Пенсильвании, слушания в Конгрессе вокруг коррупционных скандалов семьи Байденов, наконец, колонка Трампа в журнале Newsweek, где экс-президент обвиняет Байдена в том, что тот довел страну до прокси-войны с Россией, которая в свою очередь может перерасти в Третью мировую.

    Начнем с Пенсильвании. Здесь, выступая 29 июля в городе Эри, Трамп обрушился на Байдена, назвав его мошенником и «коррумпированным президентом», его семью «преступным кланом», получившим «миллионы долларов с Украины», а теперь сливающим на Украину «миллиарды долларов американских налогоплательщиков». Он также призвал Конгресс немедленно заблокировать инициативу Байдена отправить американских резервистов в Европу: «Ни одна жизнь американца не должна быть подвергнута риску из-за того, что мошеннику Джо Байдену незаконно заплатили». И вообще потребовал прекратить всякую помощь Украине до тех пор, пока коррупционные скандалы преступной семейки не будут расследованы до конца. «Теперь мы должны снять перчатки, потому что они сняли перчатки. Итак, мы снимаем перчатки» – подытожил Трамп.

    Это объявление войны Байдену «без перчаток» было скоро подкреплено колонкой в журнале Newsweek. Свою колонку Трамп посвятил расследованию спецпрокурором Джоном Даремом так называемого «Рашагейта», то есть помощи, которую Россия якобы оказала в избрании Трампа. Расследование закономерно кончилось пшиком. И вот экс-президент снова обрушивается уже не только на Байдена, но на весь коррумпированный вашингтонский истеблишмент, заявляя, что Рашагейт был чистой мистификацией, о чем правительству было прекрасно известно, и, следовательно, спланированным преступлением.

    «В критический момент… мистификация «Рашагейта» разожгла массовую истерию, которая загнала Россию прямо в объятия Китая». «Вместо того, чтобы улучшить отношения с Россией, над чем я работал, мы теперь ведем прокси-войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимся бредом «Рашагейта»… «Украина полностью разорена. Неисчислимое количество людей убито. И мы вполне можем кончить Третьей мировой…». Таким образом, «либо Глубинное государство уничтожит Америку, либо мы уничтожим Глубинное государство» – заключает Трамп.

    Чем вызвано столь явное обострение предвыборной гонки? Тому есть несколько причин. Во-первых, против самого Трампа возбуждено уже несколько серьезных уголовных дел и предъявлено обвинение по четырем статьям: сговор с целью лишения прав Соединенных Штатов; сговор с целью воспрепятствования официальной процедуре; воспрепятствование или попытка воспрепятствования официальной процедуре; сговор с целью нарушения прав. Это как минимум не даст ему спокойно провести предвыборную компанию, но всё может закончиться и реальным сроком.

    Во-вторых, 1 августа в Конгресс для дачи показаний был вызван Девон Арчер, бывший бизнес-партнер Хантера Байдена, уже обвиненный в коррупции – важнейший свидетель по делу Байдена. Арчер обвинил семейство Байденов во лжи, заявив, что лично видел, как Байден-старший многократно общался по телефону с иностранными олигархами из Украины, России, Румынии и Китая. Интерес к показаниям подогрел Минюст, попытавшийся (как уверяют республиканцы) арестовать Арчера до дачи им показаний в конгрессе.

    Показания Арчера обещают серьезно усложнить жизнь Байденам. Республиканские конгрессмены уже заявляют, что «семейная сага Байдена» войдет в историю как «одна из самых коррумпированных историй в истории США, когда мы докопаемся до сути», и что коррупционные деньги, связанные с семьей Байдена, «ошеломляют», превышая, по разным оценкам, 50 млн долларов.

    Итак, можно констатировать, что почва под Байденами действительно серьезно колеблется. И что именно этот момент и избрал Трамп для нанесения своего удара. На войну, объявленную ему демократами, ответил собственным объявлением войны.

    Давно стало понятно, как именно истеблишмент будет действовать, чтобы не допустить Трампа до власти. Демократы намерены завалить Трампа юридическим исками, затаскать по судам, и в конце концов довести дело до ареста, как минимум домашнего. То есть тем самым не дадут ему провести предвыборную компанию. Но оказалось, что нечто подобное может ждать самого Байдена.


    Как будут действовать республиканцы в такой ситуации? Прежде всего они намерены объявить Байдену импичмент. Впрочем, ясно, что серьезно осложнив жизнь Байдену, своей цели импичмент не достигнет: демократы сохраняют большинство в верхней палате. А вот довести коррупционное дело против Байденов до суда – на это действительно стоит не пожалеть усилий. Тем более, что уже сейчас, согласно опросам, 60% американцев уверены в том, что Байден-старший по крайней мере покрывал своего сына Хантера.

    Как видим, в отличие от республиканского корабля, сплоченного вокруг своего капитана Трампа (при этом риторика его ближайших конкурентов – Десантиса и Рамасвами не многим отличается от его риторики), корабль демократической партии явно дает течь. И сменить Байдена на капитанском мостике сегодня, кажется, просто некому.

    Самое же замечательное в нынешней американской избирательной компании – это, наверное, осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе – что оба главных претендента на пост президента США к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

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