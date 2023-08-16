Мирошник: Британия будет бороться за влияние в Африке руками украинских боевиков

Tекст: Дарья Волкова

«Роль Африки в мировой политике постепенно растет. Но Британия привыкла относиться к континенту как к своей колонии. И как только там начали осознавать свою самодостаточность, англичане забеспокоились», – сказал дипломат Родион Мирошник.

«Наибольшее недовольство вызвало желание Африки выстраивать двусторонние отношения с Россией, Китаем и другими крупными державами. И теперь Лондон попытается руками украинцев сместить африканских лидеров, которые поддерживают Россию и отказываются подчиняться Британии», – отметил он.

«Англичане известны как специалисты по шпионажу и тайным спецоперациям. Не секрет, что они давно реализуют такие задачи в целом ряде государств», – указал Мирошник.

«И в этом плане украинские военные сейчас – максимально удобный вариант. Они воевали в конфликте против России, проходили обучение по натовским стандартам, которые, кстати, заточены под полицейские операции. Особую роль играет и жестокость, которую проявляли украинцы в боях. В общем, идеальные кандидаты для британских колониалистов», – добавил дипломат.

«То, что у ВСУ остается мало квалифицированных военнослужащих и солдат для контрнаступления, Лондон не волнует, равно как и вопросы независимости Украины или ее территориальная целостность. Англичане решают свои задачи. А украинцы чувствуют собственную значимость, хотя и мнимую», – заключил он.

Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что офис Зеленского по просьбе Лондона оказал максимальное содействие представителям MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на восточном участке фронта. Подчеркивается, что в задачи создаваемого отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией.

Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве. Сообщается, что отряд будет отправлен в Африку во второй половине августа. Корабль с военными отойдет из порта Измаил в город Омдурман в Судане.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что ряд стран ревностно относится к улучшению отношений России со странами южного континента. Он отметил, что Африка – один из наиболее развивающихся континентов, поэтому многие государства конкурируют в своих подходах к этому региону. Песков подчеркнул, что Москва готова много трудиться, чтобы выдержать необходимую планку в рамках развития отношений с державами континента.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что именно нервирует и беспокоит западные страны в африканской политике России.