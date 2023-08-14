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    14 августа 2023, 14:20

    США уязвили амбиции Франции в Западной Африке

    США уязвили амбиции Франции в Западной Африке
    @ Leigh Vogel/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Отношения США и Франции получили новую точку напряжения. Причина тому – визит Виктории Нуланд в охваченный госпереворотом Нигер и переговоры с новыми властями в Ниамее. Какие именно действия замгоссекретаря США вызвали бурю негодования в Париже и как этот визит отразится на неоколониальных амбициях Франции в Африке?

    Накануне стало известно о том, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции. Об этом сообщает издание Figaro. Отмечается, что главной причиной для раздражительности Парижа стал недавний визит в Ниамей Виктории Нуланд, исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря.

    Так, Франция ожидала от США «прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». В то время как Париж поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, Вашингтон выступил за мирное урегулирование и перестал требовать восстановления в должности бывшего президента Нигера Мохамеда Базума.

    Кроме того, по мнению французов, Америка хочет «сохранить свои базы» в стране и ради этого готова «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку». Париж недоволен и тем, что контингенты двух стран в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам.

    Напомним, Нуланд посетила Нигер еще на прошлой неделе и провела переговоры с представителями военных, которые отстранили от власти Базума. Примечательно, но с самим бывшим президентом она так и не поговорила, равно как и предводитель мятежников не удостоил Нуланд личной аудиенции. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях поездки и ее результатах.

    Несмотря на то, что ряд аналитиков сочли приезд Нуланд провалившимся, сам по себе визит оказался яркой иллюстрацией желания США перехватить инициативу у Франции в урегулировании дел в Африке. Причем это не первый случай, когда Вашингтон (чаще) и его лондонские кузены (реже) ставят под удар отношения с Парижем, не переживая о последствиях.

    Так, еще в 2021 году глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии расторгнуть с Францией «контракт века» на строительство подводных лодок в пользу сотрудничества с США и Британией. Разрыв контракта, напомним, обернулся для Франции миллиардными убытками. Еще большими суммами измеряются потери Франции из-за новых торговых правил Штатов, которые убивают рынок ЕС.

    Однако наиболее болезненным для Парижа выглядит не столько двуличность западных партнеров, сколько постепенная утрата влияния в Африке. Некогда великая колониальная империя сегодня пожинает плоды борьбы государств континента за независимость. Франция до сих пор пытается реализовывать собственную политику на материке с позиции силы, однако с каждым годом это получается все хуже и хуже.

    В экспертном сообществе отмечают, что в скором времени Франции придется отказаться от колониальных амбиций в Африке. Все дело в том, что современный Париж не может противостоять давлению США. Кроме того, у французов просто не хватит средств для урегулирования каких-либо ситуаций в Африке в свою пользу.

    С другой стороны, США за последнее десятилетие нарастили свое присутствие в Нигере. Как писала газета ВЗГЛЯД, эта страна стала вторым по важности государством для Штатов в Африке после Джибути, что продиктовано удобным географическим расположением – Нигер расположен в самом центре Западной Африки.

    Отсюда открываются возможности для контроля ситуации на границе с Ливией. Отсюда же можно влиять на ситуацию в Нигерии, Чаде, Мали, а с помощью авиации доставать до Чада и Судана.

    В 2015 году США и Нигер подписали военное соглашение, обязывающее стороны «бороться с терроризмом», после чего американские военные инструкторы отправились обучать местных специалистов.

    Также США разместили в стране базу беспилотной авиации (Niger Air Base 201), которую ввели в эксплуатацию в 2019 году. Именно там размещаются хорошо известные российским ВКС БПЛА MQ-9 Reaper. Кроме того, аэропорт в столице страны Ниамее используется американскими военными как транзитный хаб. Поэтому потеря контроля над этими объектами явно не входит в список интересов Вашингтона. А вот ущемление интересов Франции в регионе США устроит.  

    «Франция долгое время обеспечивала себе международные позиции за счет влияния в Африке. В частности, Париж отвечал за поставки ресурсов и сырья с континента в Европу. В результате этого у французов сложилась четкая установка – решением кризисных ситуаций в регионе должны заниматься именно они», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В то же время для США Африка – еще один инструмент для обеспечения мирового господства. Именно поэтому Вашингтон угрожает мятежникам в Нигере применением силы, если новое правительство не вернется на орбиту западного влияния», – замечает он.

    «Париж подобную «ковбойскую» политику считает чрезмерно опасной. Тем более, что воевать «за демократию» на континенте придется именно французам, а не американцам. Конкуренция Вашингтона и Парижа за влияние в регионе постепенно обостряется», – подчеркивает эксперт.

    «Однако в конечном итоге Франции все же придется уступить Штатам. Рост самосознания стран Глобального Юга в первую очередь наносит удар по тем странам, которые до сих пор сохраняют колониальные амбиции». Как полагает Рар,

    «Париж крайне слаб для того, чтобы играть заметную роль в грядущей борьбе за влияние в Африке».

    «Разумеется, визит Нуланд в Ниамей вызвал недовольство Парижа. Франция до сих пор считает себя главным игроком в Западной Африке. Поэтому действия Вашингтона были трактованы как попытка перехватить инициативу», – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «США преследуют свои собственные интересы в Нигере, это правда. И для Белого дома это куда важнее, чем мнение Франции. Вашингтон прагматичен, там видят, что французская политика в Африке терпит крах, и не хотят связывать себя узами с лузерами», – объясняет эксперт.

    «Более того, сейчас Франция не является приоритетным партнером для Штатов. Другое дело Британия и Германия. Так что в ближайшее время стоит ожидать обострения кризиса американо-французских отношений, которые на момент поездки Макрона в Китай уже были прохладными», – заключил Ткаченко.

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