Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции

Figaro сообщила о недовольстве Франции итогами визита Нуланд в Нигер

Tекст: Антон Антонов

Источник заявил, что от США «ожидали прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «на карту поставлен авторитет Франции», которая добивается возвращения свергнутого Мохамеда Базума к власти. Для США же «приоритетом является стабильность в регионе», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

Франция поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, а Вашингтон выступил за мирное урегулирование, причем США постепенно перестали требовать восстановления Базума. Источник сказал, что США хотят «сохранить свои базы», то есть готовы «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку».

Figaro пишет, что среди мятежников, по мнению США, у Вашингтона есть «свой человек» – бригадный генерал Муса Салау Барму, который проходил подготовку в США. При этом, по мнению издания, тот пока «не демонстрирует благосклонного отношения к своим бывшим инструкторам».

Париж недоволен и тем, что контингенты США и Франции в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам. Источник посетовал, что союзники Франции «имеют привычку предоставлять» ей «возможность принимать удары на себя». Также указывается, что пока никто из союзников Франции в этой стране – Германия, Бельгия, Италия – не ставит под сомнение риторику мятежников, особенно когда речь идет о выводе французских войск.

Напомним, Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть. Нуланд сообщила, что разговор с военными «был очень откровенным и временами довольно трудным».