Нуланд встретилась с мятежниками Нигера

Reuters: И. о. замгоссекретаря США Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками

Tекст: Ольга Никитина

Нуланд сообщила, что разговор с военными «был очень откровенным и временами довольно трудным», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Врио первого заместителя госсекретаря США сообщила, что во встрече со смещенным с поста президента Мохамедом Базумом ей было отказано. Также она не смогла встретиться с генералом Абдурахманом Тчиани, который возглавил Национальный совет спасения родины. Нуланд главным образом беседовала с новым министром обороны страны.

Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщила, что ясно дала понять военным, что «на кону находятся отношения с Нигером», однако новые власти Нигера отвергли призыв властей США «восстановить демократический порядок».

Госдеп ранее анонсировал поездку Нуланд в африканские страны в период с 29 июля по 4 августа.

Между тем появляется все больше свидетельств того, что Запад и его сателлиты готовятся осуществить прямую военную интервенцию в восставший Нигер. Газета ВЗГЛЯД писала, почему США и Европе так принципиально вернуть к власти предыдущее руководство этой страны.