Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.5 комментариев
Мятежники заявили о подготовке иностранного вторжения в Нигер
Al Arabiya: Мятежники в Нигере заявили, что против страны за рубежом готовится агрессия
Национальный совет спасения родины (НССР, правящий орган мятежников Нигера) заявил, что иностранное государство готовит нападение на их страну, сообщают СМИ.
В НССР не уточнили, какая именно страна готовит агрессию, но отметили, что готовятся к «возможной иностранной военной операции», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Несмотря на истечение срока ультиматума, который выдвинуло Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), мятежники не намерены отказываться от проделанных шагов, говорится в заявлении.
Сообщается также, что мятежники приняли решение закрыть воздушное пространство страны, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС разработали план на случай военной интервенции в Нигер.