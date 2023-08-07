Мятежники заявили о подготовке иностранного вторжения в Нигер

Al Arabiya: Мятежники в Нигере заявили, что против страны за рубежом готовится агрессия

Tекст: Ольга Никитина

В НССР не уточнили, какая именно страна готовит агрессию, но отметили, что готовятся к «возможной иностранной военной операции», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Несмотря на истечение срока ультиматума, который выдвинуло Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), мятежники не намерены отказываться от проделанных шагов, говорится в заявлении.

Сообщается также, что мятежники приняли решение закрыть воздушное пространство страны, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что начальники штабов и высокопоставленные военные ЭКОВАС разработали план на случай военной интервенции в Нигер.