Госдеп: Нуланд посетит ЮАР, Кот-д’Ивуар и Демократическую Республику Конго

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как следует из документа, в ЮАР Нуланд принимает участие в заседании двусторонней рабочей группы по «африканским и глобальным вопросам», в Кот-д’Ивуаре она обсудит с представителями правительства «мир в регионе и вопросы безопасности, экономическое сотрудничество и поддержку демократического управления», передает ТАСС. В ДРК и. о. первого заместителя госсекретаря США обсудит с должностными лицами страны «поддержку свободных и честных выборов*, мир и безопасность в восточной части ДРК, гуманитарную помощь, экономическое процветание, а также демократические институты и управление».

Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами.