Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.7 комментариев
Госдеп анонсировал визит Нуланд в Африку
Госдеп: Нуланд посетит ЮАР, Кот-д’Ивуар и Демократическую Республику Конго
Исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд с 29 июля по 4 августа посетит ЮАР, Кот-д’Ивуар и Демократическую Республику Конго (ДРК), говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.
Как следует из документа, в ЮАР Нуланд принимает участие в заседании двусторонней рабочей группы по «африканским и глобальным вопросам», в Кот-д’Ивуаре она обсудит с представителями правительства «мир в регионе и вопросы безопасности, экономическое сотрудничество и поддержку демократического управления», передает ТАСС. В ДРК и. о. первого заместителя госсекретаря США обсудит с должностными лицами страны «поддержку свободных и честных выборов*, мир и безопасность в восточной части ДРК, гуманитарную помощь, экономическое процветание, а также демократические институты и управление».
Ранее венгерские СМИ сообщили, что саммит Россия – Африка в Петербурге опроверг заявления Запада о политической изоляции Москвы и показал умение РФ использовать дипломатические возможности в новой геополитической ситуации.
Напомним, президент Владимир Путин заявил, что саммит Россия – Африка прошел на достойном уровне и завершился с хорошими результатами.
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