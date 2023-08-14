Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

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    Киевскому режиму аукнется хамство в адрес Израиля
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    Эксперт оценил страхи Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    Спецслужбы Польши арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже
    В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза
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    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

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    Новости
    12:47На судне в Турции произошел взрыв

    В Стамбуле на судне на верфи в понедельник произошел взрыв, есть погибший, сообщают местные газеты.

    12:41Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.

    12:36Определены сроки испытания в море крейсера «Адмирал Нахимов»

    Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации выйдет на испытания в мае 2024 года, сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

    12:34Ростех: Выпуск бронетехники в России за год вырос в четыре раза

    Выпуск бронированной техники в России за год вырос в четыре раза, сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

    12:30В Кубинке открыли памятник «Бойцы Мьянмы»

    В музейно-храмовом комплексе в Кубинке открыт памятник «Бойцы Мьянмы», посвященный участию военнослужащих из этой страны во Второй мировой войне, в церемонии участвовали министр обороны России Сергей Шойгу и его мьянманский коллега Тин Кунг Сан.

    12:26В Госдуме рассказали об отношении россиян к курсу доллара

    Большинству населения наплевать на соотношение курса рубля и доллара, нет никакого стресса, что американская валюта стоит больше 100 рублей, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

    12:23Путин поручил к декабрю разрешить регионам вводить курортный сбор

    Российские регионы к 15 декабря должны получить право вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

    12:22Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

    Франция все еще надеется сохранить влияние в Африке. Однако США намерены использовать регион в своих собственных интересах. В конечном счете Парижу придется отступить, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции.

    12:20Боевика «Азова» приговорили к пожизненному сроку за убийство раненого в Мариуполе

    Военнослужащего террористической организации «Азов» (запрещена в России) Николая Куща заочно признали виновным в убийстве сотрудника народной милиции ДНР в Мариуполе в 2022 году, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

    12:07В России разработан усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой

    Новый усовершенствованный бронетранспортер БТР-82А с повышенной бронезащитой впервые показан на форуме «Армия-2023».

    11:59Молодые дизайнеры прошли обучение в академии «Меганом»

    В академии творческих индустрий «Меганом» прошел очный модуль образовательной программы, где молодые дизайнеры работали над созданием и продвижением собственных брендов.

    11:53Роскосмос сообщил о запуске новейшего навигационного аппарата «Глонасс-К2»

    Навигационный аппарат нового поколения «Глонасс-К2» был выведен на орбиту 7 августа, подтвердил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов.

    11:44Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа

    Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

    11:38При атаке украинского дрона на Белгород пострадала десятилетняя девочка

    Десятилетняя девочка пострадала в воскресенье в Белгороде при атаке украинского беспилотника, в ближайшее время ей проведут операцию, сообщил и. о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов.

    11:25Аэропорт космодрома Восточный принял первый самолет

    Самолет Ту-134 в ходе тестового полета приземлился в строящемся аэропорту космодрома Восточный, сообщили в Роскосмосе.

    14 августа 2023, 12:22

    Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

    Политолог Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию

    Рар: Ковбойская политика США в Нигере испугала Францию
    @ Chris Kleponis/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Франция все еще надеется сохранить влияние в Африке. Однако США намерены использовать регион в своих собственных интересах. В конечном счете Парижу придется отступить, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции.

    «Франция долгое время обеспечивала себе международные позиции за счет влияния в Африке. В частности, Париж отвечал за поставки ресурсов и сырья с континента. В результате этого у французов сложилось четкая установка – решением кризисных ситуаций в регионе должны заниматься именно они», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В то же время, для США Африка – еще один инструмент для обеспечения мирового господства. Именно поэтому Вашингтон угрожает мятежникам в Нигере применением силы, если новое правительство не вернется на орбиту западного влияния», – замечает он.

    «Париж подобную «ковбойскую» политику считает чрезмерно опасной. Тем более, что воевать «за демократию» на континенте придется именно французам, а не американцам. Конкуренция Вашингтона и Парижа за влияние в регионе постепенно обостряется», – подчеркивает эксперт.

    «Однако в конечном итоге Франции все же придется уступить Штатам. Рост самосознания стран Глобального Юга в первую очередь наносит удар по тем странам, которые до сих пор сохраняют колониальные амбиции. Да и в целом, Париж крайне слаб для того, чтобы играть заметную роль в грядущей борьбе за влияние в Африке», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что позиция США по ситуации в Нигере вызвала недовольство Франции. Об этом сообщает издание Figaro. Отмечается, что главной причиной для раздражительности Парижа стал недавний визит в Ниамей Виктории Нуланд, исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря.

    Так, Франция ожидала от США «прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». В то время как Париж поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, Вашингтон выступил за мирное урегулирование и перестал требовать восстановления в должности бывшего президента Нигера Мохамеда Базума.

    Кроме того, по мнению французов, Америка хочет «сохранить свои базы» в стране и ради этого готова «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку». Париж недоволен и тем, что контингенты двух стран в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам.

    Напомним, исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с представителями военных, которые отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума.

    Ранее политолог Тимофей Бордачев отмечал, что визит Нуланд в Ниамей оказался неудачным. Он отметил, что новые власти Нигера хотели договариваться с «реальным собеседником, а не с обычной карьеристкой».

    12 августа 2023, 00:31
    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных

    ActuNiger: Пять человек погибли во время атаки французских военных в Нигере 9 августа

    В Нигере назвали потери нацгвардейцев при атаке французских военных
    @ Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атаки французских военнослужащих на солдат Национальной гвардии Нигера, которая произошла 9 августа, погибли пятеро солдат гвардии, еще четверо пострадали, пишут СМИ со ссылкой на данные командования Нацгвардии.

    В сообщении портала ActuNiger говорится, что погибших военных похоронили в Ниамее. Двое раненых военнослужащих остаются в тяжелом состоянии. Пострадавших, как сообщает портал, навестила делегация сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества», передает РИА «Новости».

    Ранее мятежники в Нигере сообщили об атаке французских военных в отношении солдат Национальной гвардии страны. Утверждалось, что французы освободили террористов. Кроме того, новые власти Нигера обвинили французских военных в нарушении воздушного пространства страны.

    Франция отвергла обвинения мятежников.

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    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

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    12 августа 2023, 04:19
    США разорвали соглашение о поставках российской стали

    Вашингтон объявил о разрыве соглашения по поставкам стали из России в США

    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США приняла решение разорвать соглашение, которое приостанавливало антидемпинговое расследование в отношении поставок в страну плит из углеродистой стали российского производства, свидетельствует уведомление, опубликованное в Федеральном реестре правительства США.

    В сообщении говорится, что решение принято Министерством торговли США. Соглашение, как уточняется, было заключено в 2003 году, передает ТАСС.

    Указано, что в отношении такой продукции компании «Северсталь» вводится антидемпинговая маржа в размере 53,81%, а в отношении России в целом – 185%.

    Этот шаг американских властей связан с принятым Вашингтоном в ноябре 2022 года решением о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Местные производители на этом фоне направили властям петицию, потребовав прекращения действия соглашения. В прошлом подобные разбирательства в США применялись для фактического выдавливания российских поставщиков с американского рынка.

    Доля российских производителей на американском рынке такой продукции составляла в период 2012–2022 годов в среднем 0,4%. А с 2018 года такие отгрузки в США вообще практически не осуществлялись.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома.

    Коментарии (44)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

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    12 августа 2023, 12:39
    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Экс-агент MI6 Крук заявил, что западные страны не помогут Украине создать бесполетную зону

    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По его словам, создание бесполетной зоны над Украиной втянет западные страны в войну, передает РИА «Новости».

    Также эксперт заметил, что создание бесполетной зоны в принципе невозможно, так как Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (2)
    13 августа 2023, 19:30
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    @ MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию. Однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Польше заявили о намерении укрепить восточный фланг страны при помощи американского вооружения.

    «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяют себе диктовать условия Германии. Поляки активно закупают технику в Южной Корее – гаубицы, истребители. Варшава также заказала танки Abrams у США, причем более новой модификации, чем планируются для Украины», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, Варшава увеличивает численность собственной армии, разместила на своей территории американских военных. Все это придает полякам уверенности в себе. И теперь они пытаются оказать серьезное давление на Белоруссию и, как следствие, Россию», – отмечает собеседник.

    «Судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском, они смогут втянуть страны НАТО и Вашингтон. И таким образом реализовать свои территориальные амбиции, а также получить некие финансовые преференции», – полагает эксперт.

    «Стоит обратить внимание на то, какие именно вертолеты заказывают поляки у американцев. Apache предназначены для борьбы с бронетехникой. И Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся на сделку. Ведь так они получат живые деньги, а не как в случае с Украиной», – обращает внимание собеседник.

    «Но будут ли эти поставки эффективны в случае реального конфликта? Сомневаюсь. Польше стоит помнить, что Россия в зоне СВО уже продемонстрировала свою подготовку. У нас есть достаточно эффективные способы борьбы с танками, в том числе за счет противотанковых ракет. Также мы располагаем средствами борьбы с авиацией. Apache не спасут поляков, если начнутся боевые действия», – резюмировал Кнутов.

    Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache. По его словам, так удастся сформировать заслон, который станет «непреодолимой преградой» и закроет Брестские ворота. 

    На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса. Также на восточной границе в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

    Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (24)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (16)
    11 августа 2023, 21:59
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, боевые действия на Украине сейчас показывают, что продолжаться они будут и в первом квартале следующего года, двигаясь к осени.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года 40 млрд долларов, 24 млрд из которых пойдут на помощь Киеву.

    Коментарии (6)
    12 августа 2023, 01:38
    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США

    Посол Антонов: Ввод новых санкций против России указывает на провал ограничительной политики США

    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Новый всплеск антироссийской санкционной активности США призван сгладить нарастающую критику о провальности ограничительной политики Белого дома, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Как подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, даже русофобам в США стало предельно ясно, что обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет нашей страны Западу не удалось. Этот факт, отметил глава российской дипломатической миссии, подтверждается специалистами Всемирного банка и МВФ.

    Российское руководство, по словам Антонова, купирует западные атаки в области экономики, что позволяет народу России с уверенностью смотреть в будущее.

    Между тем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы, заключил дипломат.

    Накануне сообщалось, что США расширили санкционный список, куда включили четыре физических и одно юридическое лицо из России. Под ограничительные меры попали российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.

    Коментарии (6)
    11 августа 2023, 22:29
    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения

    Минобороны: Четыре самолета ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения

    Российские истребители в Сирии зафиксировали воздействие систем наведения
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В ходе планового полета в пятницу в сирийском районе Эт-Танф два самолета Су-34 и два Су-35 Воздушно-космических сил России зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35 западной коалиции, возглавляемой США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить сообщил, что это произошло в пятницу с 02.13 до 02.20. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически, передает ТАСС.

    Эти же самолеты, как сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.

    Создавая такие инциденты, коалиция США создает предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве арабской республики, подчеркнул Кулить.

    Ранее на этой неделе сообщалось, что в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка беспилотник возглавляемой США коалиции MQ-9 опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России.

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    14 августа 2023, 05:58
    Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции

    Figaro сообщила о недовольстве Франции итогами визита Нуланд в Нигер

    Визит Нуланд в Нигер вызвал недовольство Франции
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция США по ситуации в Нигере, в том числе итоги визита и. о. первого заместителя госсекретаря Виктории Нуланд в страну, вызвали недовольство Франции, сообщил французский дипломатический источник.

    Источник заявил, что от США «ожидали прямо противоположного» и что «с такими союзниками не нужны враги». По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «на карту поставлен авторитет Франции», которая добивается возвращения свергнутого Мохамеда Базума к власти. Для США же «приоритетом является стабильность в регионе», передает ТАСС со ссылкой на Figaro.

    Франция поддерживает подготовку ЭКОВАС к военной операции, а Вашингтон выступил за мирное урегулирование, причем США постепенно перестали требовать восстановления Базума. Источник сказал, что США хотят «сохранить свои базы», то есть готовы «перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку».

    Figaro пишет, что среди мятежников, по мнению США, у Вашингтона есть «свой человек» – бригадный генерал Муса Салау Барму, который проходил подготовку в США. При этом, по мнению издания, тот пока «не демонстрирует благосклонного отношения к своим бывшим инструкторам».

    Париж недоволен и тем, что контингенты США и Франции в Нигере примерно равны, но местные жители выражают неприязнь только по отношению к французским солдатам. Источник посетовал, что союзники Франции «имеют привычку предоставлять» ей «возможность принимать удары на себя». Также указывается, что пока никто из союзников Франции в этой стране – Германия, Бельгия, Италия – не ставит под сомнение риторику мятежников, особенно когда речь идет о выводе французских войск.

    Напомним, Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть. Нуланд сообщила, что разговор с военными «был очень откровенным и временами довольно трудным».

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    11 августа 2023, 14:54
    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США

    Politico заявила о разогретой космической гонке России и США после запуска «Луны-25»

    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Успешный запуск на Луну российской автоматической станции «Луна-25» разогрел космическую гонку, которую ведут Россия и Китай против США и НАТО, заявила газета Politico.

    «Вашингтон и Москва борются за достижение Южного полюса Луны и его природных ресурсов. Несмотря на санкции, Владимир Путин стремится вернуть Россию в космическую гонку», – отмечает Politico, передает ТАСС.

    По словам автора книги «Будущее географии» Тима Маршалла, если России удастся провести миссию, это станет огромным технологическим и научным достижением. Также успешная посадка «Луны-25» в районе Южного полюса Луны названа большим шагом в реализации совместных планов России и Китая по созданию постоянной базы на Луне в 2023 году.

    На Южном полюсе Луны ученые могут найти значительные запасы воды в виде льда. Если наличие воды подтвердится, то это позволит решить проблему создания на месте кислорода и питьевой воды для станции.

    Но, по данным Politico, пока что США и союзники лидируют, так как в ближайшее время намерены отправить пилотируемую миссию на Луну в рамках своей многонациональной программы Artemis. В ней примут участие 29 стран.

    Ранее эксперт по космосу Иван Моисеев прокомментировал газете ВЗГЛЯД запуск «Луны-25».

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    11 августа 2023, 15:56
    Мятежники в Нигере приказали привести армию в боевую готовность

    Al Arabiya: Мятежники в Нигере приказали привести армию в боевую готовность

    Tекст: Вера Басилая

    Военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о готовности начать интервенцию, сообщил телеканал Al Arabiya.

    Также сообщается, что захватившие власть в Нигере мятежники готовятся мобилизовать дополнительные силы для противодействия потенциальному вторжению, передает ТАСС.

    Ранее США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере. До этого президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что руководители стран – членов ЭКОВАС пришли к согласию в том, что военную операцию в Нигере следует начать «как можно скорее».

    Политолог-африканист Тамара Андреева поясняла газете ВЗГЛЯД, что военная интервенция ЭКОВАС в Нигер маловероятна, поскольку затяжной региональный конфликт никому не нужен. Между тем мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае интервенции.

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    14 августа 2023, 00:57
    В США Украине указали на угрозу «крупнейшего провала»

    Американский полковник Канчиан назвал возможную потерю Украиной территорий под Харьковом крупнейшим провалом ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если вооруженные силы Украины потеряют контроль над территориями под Харьковом, это окажется крупнейшим провалом на фоне застрявшего контрнаступления ВСУ, заявил полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

    Канчиан призвал «обратить внимание» на ситуацию в Харьковской области, поскольку успех России в регионе станет «важным событием», которое разочарует западных союзников Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области.

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    12 августа 2023, 02:41
    В Нигере прошла манифестация у французской военной базы

    AFP: У французской военной базы в Нигере прошла многотысячная манифестация

    В Нигере прошла манифестация у французской военной базы
    @ Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Сторонники новой власти в Нигере вышли на многотысячную манифестацию у французской военной базы в Ниамее, чтобы выразить протест в связи с планами военного вмешательства со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщают французские СМИ.

    В сообщении Agence France-Presse говорится, что участники манифестации с флагами Нигера и России в руках выражали поддержку военным, пришедшим к власти, и скандировали: «Долой Францию, долой ЭКОВАС!»

    Уточняется, что в манифестации приняли участие тысячи человек, передает РИА «Новости».

    Напомним, военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о планах начать интервенцию. США и Франция поддержали действия ЭКОВАС в Нигере.

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