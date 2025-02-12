За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Лавров призвал прекратить боевые действия в Судане
Россия подтвердила необходимость прекращения боевых действий в Судане
Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил на пресс-конференции необходимость скорейшего прекращения боевых действий в Судане и осудил вмешательство извне.
Россия подтвердила свою принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Судане, передает ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Судана Али Юсефом Шарифом заявил, что Россия выступает за начало общенационального диалога в Судане. Лавров подчеркнул, что такой диалог должен включать все политические и этноконфессиональные силы, и быть направленным на достижение национального согласия и возвращение к мирной жизни без внешнего вмешательства.
Кроме того, Лавров отметил удовлетворение России сбалансированной и конструктивной позицией Судана по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что Россия высоко ценит принципиальные подходы Судана в ООН при голосованиях, связанных с украинской проблематикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Судане начались протесты после введения в оборот напечатанных в России денег, а также опровергло посольство России слухи о том, что Судан отказался размещать базу ВМФ России. В результате обстрела рынка в Судане погибли более 60 человек.