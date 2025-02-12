Россия подтвердила необходимость прекращения боевых действий в Судане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия подтвердила свою принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения боевых действий в Судане, передает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Судана Али Юсефом Шарифом заявил, что Россия выступает за начало общенационального диалога в Судане. Лавров подчеркнул, что такой диалог должен включать все политические и этноконфессиональные силы, и быть направленным на достижение национального согласия и возвращение к мирной жизни без внешнего вмешательства.

Кроме того, Лавров отметил удовлетворение России сбалансированной и конструктивной позицией Судана по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что Россия высоко ценит принципиальные подходы Судана в ООН при голосованиях, связанных с украинской проблематикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Судане начались протесты после введения в оборот напечатанных в России денег, а также опровергло посольство России слухи о том, что Судан отказался размещать базу ВМФ России. В результате обстрела рынка в Судане погибли более 60 человек.