В Судане начались протесты из-за введения напечатанных в России денег

Reuters: Жители Судана возмутились из-за введения напечатанных в России денег

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Reuters, в районах, подконтрольных Силам быстрого реагирования (RSF), жители столкнулись с трудностями в обмене старых банкнот на новые из-за недостатка банков и отсутствия у многих граждан удостоверений личности, пишет РБК.

Отмечается, что правила, введенные армией, требуют от граждан сдачи старых банкнот в банки и открытия счета для получения новых купюр номиналом в 500 и 1000 суданских фунтов. Ограниченная доступность банковских учреждений и отсутствие у людей документов усложняют процесс обмена, вызывая недовольство.

Министр финансов Судана Джибриль Ибрагим заявил, что денежная реформа увеличила банковские депозиты, что позволяет армии финансировать военные расходы. Однако в районах, контролируемых RSF, жители не могут обменять деньги из-за отсутствия идентификационных документов и смартфонов для онлайн-банкинга.

Недовольство также выразили и жители Порт-Судана. «Когда в будущем вам понадобятся наличные, они вам их не дадут. Вы можете потратить целый день, чтобы получить 50 тыс. суданских фунтов (около 20 долларов) или 100 тыс. (около 40 долларов)», – рассказал торговец рыбой Али Мониб.

Reuters сообщает, что новые банкноты были напечатаны в России.

Ранее и.о. замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж заявил, что российское влияние в Африке может позволить Москве сыграть ключевую роль в завершении конфликта в Судане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Судане обострился в 2023 году, когда между отрядами Сил быстрого реагирования и армией начались столкновения. Конфликт разгорелся на почве разногласий между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем, главой СБР Мухаммедом Хамданом Даклу. Также конфликту способствовал раскола внутри военных элит, их борьба за власть и доступ к золотым рудникам.