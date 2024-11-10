Судан оценил способность Москвы помочь завершению конфликта в стране

И.о. замглавы МИД Судана Аль-Хадж заявил о способности Москвы сыграть ключевую роль в завершении конфликта в стране

Tекст: Антон Антонов

«Россия может сыграть ключевую роль в завершении войны. Мы знаем о том значительном влиянии, которое сейчас имеет Россия в Африке. В войне с противоположной стороны участвуют некоторые африканские страны. Не напрямую, а наемники, приезжающие со всей Африки», – приводит слова замглавы МИД РИА «Новости».

На полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи Аль-Хадж выразил мнение, что Россия могла бы объяснить этим странам важность поддержания стабильности и суверенитета Судана. Прекращение конфликта жизненно важно не только для Судана, но и для безопасности соседних стран и Африки в целом, сказал он.

По словам Аль-Хаджа, Судан хотел бы, чтобы Россия использовала свое положение в ООН для помощи в избежании давления Запада, включая санкции. Кроме того, обсуждается возможность визита главы Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана в Россию, хотя точные даты пока не определены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Судане обострился в 2023 году, когда между отрядами Сил быстрого реагирования и армией начались столкновения. Конфликт разгорелся на почве разногласий между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем, главой СБР Мухаммедом Хамданом Даклу. Также конфликту способствовал раскола внутри военных элит, их борьба за власть и доступ к золотым рудникам.