На праймериз «Единой России» зарегистрированы 1,5 тыс. кандидатов

Tекст: Александра Юдина

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщил о регистрации 1,5 тыс. кандидатов на предварительном голосовании «Единой России». Среди зарегистрированных кандидатов есть ветераны боевых действий, врачи и учителя.

Якушев отметил, что предварительное голосование является «серьезным конкурентным преимуществом», так как позволяет кандидатам оттачивать свои предвыборные программы и отлаживать работу штабов.

В этом году в Единый день голосования будут замещены почти 59 тыс. мандатов. Планируются 19 избирательных кампаний по выборам высших должностных лиц, 11 выборов депутатов заксобраний и 24 – депутатов гордум. В Ненецком автономном округе губернатора выберут депутаты регионального парламента.

Кирилл Санков, ветеран СВО и руководитель организации «Ветераны Специальной военной операции Оренбуржья», зарегистрировался на праймериз в Оренбургский горсовет. Он служил в воздушно-десантных войсках и ОМОНе, участвовал в СВО и был награжден медалью «За отвагу». Санков объяснил свое решение участвовать желанием способствовать благополучию своей Родины и будущих поколений.

Также Константин Щетинин, главный внештатный специалист-онколог Оренбургской области, зарегистрировался на праймериз. Ветеран боевых действий Алексей Егоров, возглавляющий региональное отделение «Опоры», участвует в праймериз в Краснодарскую гордуму.

В Ульяновскую гордуму зарегистрировался ветеран СВО Александр Бутылкин, который после службы занялся бизнесом и поддерживает бывших сослуживцев.