Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
СМИ сообщили об отзыве из Грузии французских разведчиков
Франция отозвала из Грузии двух разведчиков, сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» со ссылкой на издание Intelligence Online и «Радио Свобода*».
Отмечается, что это произошло в мае и может быть связано с задержанием СГБ Грузии руководителя одного из управлений следственной службы Минфина Грузии Георгия Удзилаури, который ранее был пресс-секретарем в банке «Карту» бывшего премьер-министра, основателя и почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.
СМИ сообщают, что грузинская сторона воздержалась высылать этих агентов во избежание дипломатической напряженности.
5 мая первый заместитель главы СГБ Грузии Лаша Маградзе сообщил, что чиновник Минфина Грузии был «задержан за шпионаж, в частности, за сбор и передачу информации по заданию сотрудников одной из иностранных спецслужб» и ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента