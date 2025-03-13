Российский офицер сообщил о моральном состоянии украинских солдат в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, заместитель командира роты российской группировки войск «Север» по военно-политической работе с позывным Куш отметил, что украинские военные в Курской области находятся в морально подавленном состоянии. По его словам, пленные ВСУ, которые попали в руки российских войск, оказались истощены как морально, так и физически.

«Они сидели до последнего. Ждали чуда. Но когда они увидели, что [продолжение сопротивления в Курской области] уже бессмыслица, они начали отступать и уходить», – пояснил Куш в видео, предоставленном Министерством обороны России.

Военнослужащие группировки войск «Север» при поддержке артиллерии, авиации и расчетов БПЛА продолжают операции по уничтожению противника в приграничных районах Курской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин перечислил подразделения, которые участвовали в освобождении Курской области от ВСУ, и выразил благодарность за их героизм и успешные операции, а освобождение Курской области поставило новую задачу перед Россией.