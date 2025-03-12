  • Новость часаБритания отозвала аккредитацию российского дипломата
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России
    Опубликовано видео из газовой трубы во время проведения операции «Поток» в Курской области
    Матвиенко призвала сократить прием студентов из регионов в столичные вузы
    Таксистам изменили правила работы в аэропортах Москвы
    Хинштейн рассказал о первых эвакуированных из Суджи
    Рубио: Вопрос отмены санкций ЕС может быть затронут на переговорах по Украине
    В России начались продажи автомобилей корейской марки KGM
    Миронов предложил ввести вахтовый метод для иностранных рабочих
    Боевики в Пакистане убили 50 заложников
    Мнения
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как быть с «уловкой перемирия»

    Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. Можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

    30 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    0 комментариев
    12 марта 2025, 21:22 • Новости дня

    USAID отменил грант на 75 млн долларов для энергетики Украины

    USAID расторгло грант на 75 млн долларов с Фондом поддержки энергетики Украины

    USAID отменил грант на 75 млн долларов для энергетики Украины
    @ IMAGO/onemorepicture/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Агентство USAID отказалось от финансирования Фонда поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов, что может повлиять на закупку оборудования в энергетическом секторе страны.

    Как сообщает Энергетическое сообщество, Агентство США по международному развитию (USAID) официально уведомило о расторжении грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины.

    Это соглашение предусматривало финансирование на сумму 75 миллионов долларов. Причины расторжения соглашения связаны с недавними изменениями в стратегических интересах США.

    В заявлении на сайте Энергетического сообщества указано, что из-за прекращения гранта у Украины сократится финансирование для закупки критически важного оборудования для энергетического сектора. Такой шаг может повлиять на стабильность и развитие энергетики в стране.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио отметил, что после шести недель пересмотра было решено закрыть 83% программ USAID из-за расходов на цели, не соответствующие интересам США. Это решение является частью масштабных изменений в политике агентства и касается многих других проектов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон прекратил программу Агентства США по международному развитию, направленную на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

    В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм планирует внести законопроект о санкциях против банковского и энергетического секторов России в случае отказа Москвы от прекращения огня на Украине.

    12 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским

    Сбежавшие из Суджи украинские военные пожелали русским «научиться воевать»

    Сбежавшие из Суджи украинские военные оставили послание русским
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики, покинувшие город Суджа в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать», соответствующие фото появились в Telegram-каналах российских военных корреспондентов.

    Боевики украинских формирований оставили такую надпись: «Русские, научитесь воевать». Фото и видео с ней опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В посте отмечается, что бойцы 11-й бригады ВДВ и второй бригады спецназа подняли флаг России над администрацией города.

    Информацию о поднятом флаге также подтвердил РИА «Новости» командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Тьма».

    Он уточнил, что у здания администрации водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимают участие в этой операции.

    Утром в среду сообщалось, что российские военные дошли до здания администрации в Судже.

    Между тем зарубежные СМИ сообщили, что командующие ВСУ в Сумской области утратили связь с украинскими войсками, находящимися в Курской области.

    Коментарии (55)
    12 марта 2025, 00:23 • Новости дня
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского

    Лукьянов: Переговоры США и Украины прошли под американскую диктовку

    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Целью Белого дома во время встречи в Джидде было заставить Украину следовать линии на скорейшее прекращение боевых действий. Итоговые заявления сторон указывают, что американско-украинские переговоры прошли под диктовку США, считает политолог Федор Лукьянов. Ранее Киев выразил готовность пойти на временное прекращении огня.

    «Встреча в Саудовской Аравии, если судить по итоговому заявлению, прошла под американскую диктовку. Целью Белого дома было заставить Украину признать, что она должна следовать линии США на скорейшее прекращение боевых действий (полное перемирие, а не предложения о частичном, о чем говорили в Киеве)», – написал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», в своем Telegram-канале.

    В то же время, пока нет ясности относительно деталей соглашения о разработке минеральных ресурсов или гарантий безопасности Украине, отметил эксперт, связав это с продолжающимся торгом. «Жестом в адрес украинской стороны можно считать упоминание о необходимости участия в мирном процессе Европы. Последняя может перевести дух – ее не бросают одну на амбразуру», – добавил политолог.

    «В общем, Украина, проглотив унижение Зеленского, капитулировала», – делает вывод Лукьянов.

    Теперь, по оценкам эксперта, многое в переговорах будет зависеть от личных договоренностей лидеров России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Владимир Зеленский заявил о готовности принять предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен, в случае согласия с этим России. Участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США намерены передать России предложения о прекращении огня, выразив надежду на положительный ответ со стороны России.

    Еще в конце декабря 2024 года Зеленский категорически отвергал идеи о перемирии, в январе 2025 года сравнивал прекращение огня с капитуляцией. А накануне встречи в Джидде киевский режим был согласен только на частичное прекращении огня – в воздухе и на воде.

    Для демонстрации готовности вести переговоры «с позиции силы» Киев перед американско-украинской встречей в Саудовской Аравией устроил налет беспилотниками на московский регион. В МИД РФ подчеркнули, что такие методы используются украинской стороной на фоне ежедневных поражений на поле боя.

    Коментарии (23)
    12 марта 2025, 20:51 • Видео
    США сломали Зеленского. Что дальше?

    По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 17:30 • Новости дня
    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу

    Стало известно о полном взятии Суджи под контроль ВС России

    СМИ: ВС России полностью освободили Суджу
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Город Суджа в Курской области, который более полугода находился под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешел под полный контроль российских войск, сообщают СМИ.

    В Судже осталось немного украинских солдат, которые продолжают попытки покинуть город, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot. Часть из них нашла укрытия, остальные либо ранены, либо убиты.

    Российские подразделения наносят удары по отступающим бойцам ВСУ, проверяют дома и брошенную технику НАТО на предмет минирования. Местные жители, находившиеся в укрытиях, начали выходить, чтобы поприветствовать российских военных.

    Ранее украинские боевики, покинувшие Суджу в Курской области, написали послание в адрес российских военных с призывом «научиться воевать».

    Сообщалось, что подразделения группировки «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией.

    Коментарии (19)
    12 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом заявил, что Трамп поставил Зеленского на место

    Белый дом: Трамп поставил Зеленского на место
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Ливитт.

    По словам Ливитт, в Вашингтоне было много скептиков, но Трамп является «мастером заключения сделок» и «верховным переговорщиком», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Он поставил президента Зеленского на его место, заявил ему, что американцы серьезно настроены на сделку по заключению мира», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, в ходе которых устроил скандал и поругался с американским лидером. В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского.

    После ссоры США развернули полномасштабное давление на Киев и приостановили поставки всех видов военной помощи Украине. На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Зеленский извинился за хамство. Украина на переговорах в Джидде выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня.

    Коментарии (16)
    12 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Сумах, сообщают украинские СМИ.

    Также сообщается о взрывах в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.

    Воздушная тревога продолжает звучать в Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

    Напомним, взрывы также прогремели в Одессе и Днепре (Днепропетровске). В Днепре начался пожар на объекте инфраструктуры.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 09:16 • Новости дня
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года, но без Крыма и Донбасса
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

    Лавров дал интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.

    По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения, передает РИА «Новости».

    «Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», – сказал Лавров.

    Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинская сторона представила принятый Россией документ, согласно которому страна отказывалась от пути вступления в НАТО. Однако позже киевский режим отказался от договора под влиянием экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

    «Может быть, они хотят "пересидеть" (президента США) Дональда Трампа», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров обсудил с ОБСЕ урегулирование кризиса на Украине. Министр указал на игнорирование основных принципов ОБСЕ, которые были согласованы консенсусом, но тем не менее нарушаются. Также Лавров заявил, что сосуществование России с Западом будет возможно только при условии признания последним своих ошибок и отказа от враждебной политики.

    Коментарии (16)
    12 марта 2025, 07:29 • Новости дня
    Сырский уволил генерала Красильникова, причастного к преступлениям в России
    Сырский уволил генерала Красильникова, причастного к преступлениям в России
    @ president.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов), которого обвиняют в причастности к преступлениям в Курской области, несмотря на поддержку со стороны оперативного командования «Север».

    Как передает ТАСС, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение об увольнении генерал-майора Дмитрия Красильникова. Красильников был связан с преступлениями украинских военнослужащих, совершенными в Курской области.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что увольнение Красильникова произошло в критический момент для ВСУ. В своем заявлении она подчеркнула, что это решение было принято вопреки позиции Михаила Драпатого и личного состава оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины.

    Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области.



    Коментарии (10)
    12 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Pais: ВСУ потеряли связь с войсками в Курской области

    Pais: Украинские военные в Сумах потеряли связь с группировкой ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Командующие ВСУ в Сумской области сообщили об утрате связи с украинскими войсками, находящимися в Курской области, сообщила испанская газета Pais.

    Издание пишет, что связь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области и украинской группировкой в Курской области утрачена, передает РИА «Новости».

    Капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь подтвердил высокий риск того, что украинские военные могут оказаться отрезанными.

    По данным газеты, в окружение в Курской области могут попасть от 6 до 10 тыс. украинских военных. Один из военных отметил, что сейчас главная цель – эвакуация этих сил.

    Однако это затруднено, поскольку передвижение по дорогам в направлении Курской области стало практически невозможным из-за активности российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

    Ранее издание Forbes сообщало, что большая часть украинских военных сил, включая несколько тяжелых бригад, вероятно, покинула Курскую область и была передислоцирована на территорию Украины.

    Ранее российские военные дошли до здания администрации в Судже Курской области и начали там закрепляться.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинская армия с большими потерями бежит из Курской области, оставляя десятки квадратных километров территории.

    В Минобороны сообщили, что в результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области.

    Эксперты объяснили новые успехи ВС России в Курской области.

    Коментарии (4)
    11 марта 2025, 23:58 • Новости дня
    США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня

    Ермак анонсировал технические переговоры с США о способах введения режима прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На следующей неделе украинская и американская делегации планируют обсудить технические детали введения режима прекращения огня на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Украинские СМИ сообщают, что Ермак анонсировал проведение технического раунда переговоров с американской делегацией на следующей неделе. В рамках переговоров «будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», передает ТАСС.

    Ермак подтвердил продолжение диалога между США и Украиной. Он подчеркнул, что целью переговоров станет введение перемирия сроком на 30 дней. Однако конкретные даты встречи пока не озвучены.

    «Если Россия примет его (предложение)... Разумеется, мы готовы безостановочно работать над подготовкой, вести переговоры о следующем этапе, потому что, разумеется, это только первый шаг», – приводит слова Ермака РИА «Новости».

    При этом, говоря о том, обсуждались ли на встрече в Саудовской Аравии территориальные уступки, Ермак заявил, что ее формат не располагал к обсуждению «очень конкретных деталей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на тридцать дней. Президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. Кроме того, как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ближайшие дни возможны контакты представителей России и США.

    Коментарии (12)
    12 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    Нидерландский парламент проголосовал против плана перевооружения Европы
    @ Dominika Zarzycka/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть парламентариев Нидерландов отдала свои голоса против участия государства в предложении Еврокомиссии по перевооружению Европы, сообщают СМИ.

    Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71) проголосовала против участия страны в перевооружении ЕС, передает «Прайм» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Против высказались три входящие в правящую коалицию партии, это «Партия свободы» (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC).

    За участие в плане перевооружения выступила лишь «Народная партия за свободу и демократию» (VVD).

    По данным издания, премьеру страны Дику Схофу, ранее согласившемуся на план перевооружения, придется непросто из-за такого решения парламентариев.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС нужно мужество для принятия «сложных решений» по милитаризации. До этого она объявляла о плане перевооружения ЕС для «мира на Украине».

    Коментарии (3)
    12 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться

    Политолог Ткаченко: У России нет иллюзий относительно инициативы США о прекращении огня на Украине

    Политолог: 30-дневное перемирие станет для Украины попыткой перегруппироваться
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    После встречи делегаций США и Украины в Джидде риторика Владимира Зеленского кардинально изменилась: теперь он согласен на прекращение огня без гарантий для Украины со стороны Вашингтона. Таким образом, ключевым итогом переговоров в Саудовской Аравии стала фактическая капитуляция украинского руководства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Итоги переговоров в Джидде довольно противоречивы», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он обратил внимание, что делегации, как говорят участники встречи, не обсуждали выборы на Украине. Тем не менее, как полагает собеседник, этот вопрос присутствует в повестке дня американской дипломатии, в том числе в посольстве США в Киеве.

    «Администрация Дональда Трампа заинтересована в том, чтобы понять перспективы дальнейшего политического развития республики. Надо полагать, что зондирование относительно того, что будет с Владимиром Зеленским, идет на уровне лидеров украинских политических партий и бизнеса», – пояснил политолог.

    Кроме того, США на встрече в Джидде проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности. «Такое обещание фактически столкнуло бы Соединенные Штаты с Россией. Трамп явно не собирается воевать на Украине», – иронично рассуждает аналитик. На этом фоне примечательны изменения в риторике Зеленского.

    Ткаченко напомнил, что еще в конце декабря 2024 года киевские власти отвергали идеи о перемирии, а в январе 2025 года сравнивали прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне переговоров в Джидде Украина продолжала выдвигать требования о прекращении огня только в воздухе и на воде. А для подкрепления этих требований была проведена самая массированная с начала СВО атака беспилотниками на Россию.

    Однако по итогам встречи с американской делегацией офис Зеленского заявляет о согласии ввести режим прекращения огня на 30 дней. По мнению политолога, это можно расценивать как фактическую капитуляцию украинского руководства и признание им неспособности победить Россию.

    «ВСУ терпят поражение в Курской области и под Суджей, а также на других участках фронта. В таких условиях решение Киева поступиться прежними обещаниями и согласиться на инициативу Вашингтона выглядит логичным. Необходимо осознавать, что 30-дневное перемирие станет для противника попыткой перегруппироваться», – пояснил Ткаченко.

    «При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Они лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», – считает эксперт.

    «Я думаю, что после перепалки в Белом доме европейские лидеры объяснили Зеленскому, что они могут поддержать его словами, но не реальными действиями и ресурсами», – полагает собеседник. Он уточнил: «встать на колени перед США» – едва ли не единственная возможность украинских властей продлить свое существование.

    Вместе с тем, уже звучат заявления о том, что по вопросу перемирия «мяч на стороне России», заметил спикер. По его мнению, это необходимо, чтобы представить офис Зеленского «жертвой», несмотря на то что все это время против переговоров выступал именно Киев.

    Между тем, у российской стороны нет иллюзий относительно инициативы Вашингтона, продолжил политолог. «Итоги встречи делегаций США и Украины в Джидде – лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», – заключил Ткаченко.

    Напомним, во вторник в Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций. Она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь «дело за Россией», предложение о перемирие передадут Москве по нескольким каналам. «Мы надеемся, что Россия согласится», – сказал он. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что в ближайшие дни встретится с российским коллегой.

    Вашингтон и Киев также договорились, что Штаты отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине. «Как результат положительных шагов вперед президент решил снять паузу на предоставление оборонной помощи Украине. Решение вступает в силу незамедлительно», – сказал Уолтц.

    Кроме того, Украина и США договорились «как можно быстрее» заключить соглашение об украинских полезных ископаемых, чтобы «укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», резюмировал глава офиса Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала об итогах встречи делегаций США и Украины в Джидде.

    Коментарии (12)
    12 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Киев призвал не считать предложение о прекращении огня заморозкой конфликта

    Глава МИД Украины Сибига призвал не считать предложение о прекращении огня на 30 дней заморозкой конфликта

    Киев призвал не считать предложение о прекращении огня заморозкой конфликта
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное 30-дневное прекращение огня на Украине не является шагом к заморозке конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Почему важно именно такое временное прекращение огня – потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Сибига заявил, что это первый шаг на пути к завершению военных действий «справедливым способом». По словам Сибиги, данное предложение также должно продемонстрировать заинтересованность сторон в достижении мира.

    Кроме того, министр подчеркнул важность немедленного восстановления обмена разведданными и оказания военной помощи Украине со стороны США. Сибига добавил, что заявление содержит положительный сигнал о подписании соглашения о минеральных ресурсах между лидерами Украины и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина выразила готовность принять предложение США о временном прекращении огня на 30 дней, украинская и американская делегации планируют обсудить технические детали введения режима прекращения огня на Украине на следующей неделе.

    Президент США сообщил, что намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. МИД России также сообщил, что в ближайшие дни возможны контакты представителей России и США.

    Коментарии (14)
    12 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок с Украиной

    Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок на переговорах с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон обсуждал с украинской стороной возможность территориальных уступок в ходе переговоров.

    На пресс-конференции, прошедшей в Вашингтоне, Рубио заявил, что на переговорах с украинской стороной обсуждались территориальные уступки, передает РИА «Новости». «У нас были такие разговоры», – ответил Рубио на вопрос журналистов о ходе переговоров.

    Он уточнил, что основное внимание в ходе переговоров было уделено обсуждению общего формата переговорного процесса с делегацией Украины, а не конкретным условиям, которые могли бы быть приняты сторонами.

    Рубио также отказался подтвердить возможность визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Однако он отметил, что Вашингтон намерен связаться с Москвой для обсуждения дальнейших шагов.

    Ранее Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта. Сообщалось, что США и Украина собрались обсудить способы введения режима прекращения огня.

    Коментарии (9)
    12 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Лавров: Европа одержима идеей «миротворцев» на Украине

    Лавров: Европейская идея «миротворцев» на Украине не поможет завершить конфликт

    Лавров: Европа одержима идеей «миротворцев» на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано заявил, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам заявил, что Европа одержима идеей отправки «миротворцев» на Украину, передает ТАСС. Однако, по мнению министра, это не поможет остановить конфликт. «Больше всего поражает эта их одержимость миротворцами», – отметил Лавров.

    Глава российского МИД убежден, что ряд европейских стран, напротив, заинтересован в эскалации. По словам Лаврова, Европа и Британия хотят продолжения конфликта.

    В качестве примера Лавров привел теплый прием, оказанный Владимиру Зеленскому в Лондоне после скандала в Вашингтоне. По мнению министра, это свидетельствует о желании Запада «поднять ставки». Кроме того, по словам Лаврова, Запад готовит шаги, которые «подтолкнут администрацию Дональда Трампа к агрессивным действиям против России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания заявила о готовности направить свои войска на Украину. Австралия выразила готовность помочь коалиции «гарантов мира» на Украине. Поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.


    Коментарии (15)
    12 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков: Россия ждет информацию от США о переговорах по перемирию

    Песков заявил, что Россия ожидает от США информации о переговорах по перемирию

    Песков: Россия ждет информацию от США о переговорах по перемирию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия не намерена торопиться с принятием решений по вопросу предложенного перемирия с Украиной, сообщает РИА «Новости». Песков добавил, что Москва сначала должна получить информацию от представителей США.

    Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц пообещали передать России детальную информацию о состоявшихся переговорах в Джидде через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что это необходимо для оценки ситуации и дальнейших действий России.

    Кроме того, Песков сообщил, что в эти дни запланированы контакты с американскими представителями, во время которых Россия надеется получить всю полноту информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заставил Зеленского пойти на капитуляцию, что стало важным шагом в мирных переговорах. Сообщалось, что Россия и США не хотят военного противостояния, предпочитая дипломатические методы для разрешения конфликта на Украине. США и Украина в ходе переговоров в Саудовской Аравии не стали обсуждать отставку Зеленского, сосредоточившись на других вопросах повестки дня.

    Коментарии (21)
    Главное
    Volkswagen заявил о готовности начать производство военной техники
    ЦБ решил разрешить вкладываться в криптовалюту только состоятельным инвесторам
    МУС взял под стражу экс-президента Филиппин Дутерте
    Консультант Джорджеску решил выдвинуть свою кандидатуру в президенты Румынии
    Рубио подтвердил обсуждение территориальных уступок с Украиной
    В России представили первый беспилотный трактор «Донтех»
    Российские банки запустили оплату покупок в Турции по QR-коду

    Рецессия в США невыгодна даже России

    В экономике США увидели признаки приближающейся рецессии. Согласно экономической модели, она может случиться уже в третьем квартале этого года, и вероятность этого сценария достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Кто пострадает вслед за Штатами, а кто выиграет от обвала американской экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией

    Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре Суджи, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются. Насколько справедливы спекуляции о политической подоплеке происходящего и какими будут действия российских Вооруженных сил на данном направлении после освобождения Курской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский признал перед США неспособность победить Россию

    Вашингтон декларирует дипломатическую победу: Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы». Такими стали публичные итоги переговоров делегаций Вашингтона и Киева, прошедших во вторник в Саудовской Аравии. Фактически перед нами капитуляция киевского режима перед США и признание неспособности противостоять России без их помощи. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............