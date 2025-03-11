Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками

Tекст: Александра Юдина

Атаковавшие Москву и Московскую область дроны оснащены поражающими элементами - металлическими шариками диаметром 7 мм, передает «Газета.Ru».

Публикация канала сопровождается кадрами с пострадавшим, который рассказал, что дроны нанесли ему травмы.

При уничтожении дрона силами ПВО взрывная волна выбила окна в квартире жителя подмосковного Сапроново, в результате чего мужчина получил ранения.

У пострадавшего были посечены руки, а после происшествия он обнаружил поражающие элементы в своем жилище.

Медики, прибывшие на место происшествия, обработали раны мужчины и извлекли кусок стекла из его кожи. Жизнь пострадавшего находится вне опасности.

Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей. В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.