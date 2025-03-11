Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.10 комментариев
Атаковавшие Москву дроны были оснащены металлическими шариками
Беспилотники ВСУ, атаковавшие Москву и Московскую область утром 11 марта, были оснащены поражающими элементами диаметром 7 мм.
Атаковавшие Москву и Московскую область дроны оснащены поражающими элементами - металлическими шариками диаметром 7 мм, передает «Газета.Ru».
Публикация канала сопровождается кадрами с пострадавшим, который рассказал, что дроны нанесли ему травмы.
При уничтожении дрона силами ПВО взрывная волна выбила окна в квартире жителя подмосковного Сапроново, в результате чего мужчина получил ранения.
У пострадавшего были посечены руки, а после происшествия он обнаружил поражающие элементы в своем жилище.
Медики, прибывшие на место происшествия, обработали раны мужчины и извлекли кусок стекла из его кожи. Жизнь пострадавшего находится вне опасности.
Напомним, при атаке дронов ВСУ в Подмосковье погиб человек и ранены 14 жителей. В ходе атаки беспилотников на Ленинский городской округ и Домодедово погиб один человек и трое пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.