В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.10 комментариев
«Радиостанция Судного дня» передала в понедельник два сообщения
Радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», в понедельник передала в эфир два сообщения, сообщают соцсети, которые ведут мониторинг активности станции.
Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», первое сообщение было в 10.58 мск («водоклев»), второе – в 15.50 мск («аккордеон»).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце радиостанция УВБ-76 резко активизировалась, передав 46 загадочных сообщений, рекордное число из них, 25, прозвучало 12 февраля. В эфире звучали такие слова, как «синопсис», «нарта», «бульвар», «плагиат», а последнее сообщение 3 марта содержало слова «йотоласт» и «рунический».
Вещание радиостанции УВБ-76, известной с конца 1970-х годов, ведется круглосуточно и почти полностью состоит из радиолокационного «жужжания», из-за чего ее называют «Жужжалкой». Существует версия, что станция принадлежит военным и предназначена для запуска ядерных боеголовок. Точное ее предназначение и значение передаваемых сообщений остаются неизвестными.