Участники программы «Время героев» поздравили проект с годовщиной запуска

«Дорогие друзья, 1 марта исполняется год программе «Время героев», которую мы реализуем по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Поздравляю всех граждан России с годовщиной, с тем, что программа не просто состоялась, она дает шанс каждому участнику СВО проявить себя и строить свое будущее вместе с будущим нашей страны», – приводятся слова Комиссарова в Telegram-канале проекта «Время героев».

Врио губернатора ЕАО и бывший руководитель программы Мария Костюк отметила, что «Время героев» дает участникам и ветеранам СВО новые возможности реализации. По ее словам, наступила новая пора – пора людей, постигших смысл понятия «служить Родине».

«В каждом регионе нашей страны сегодня запускаются аналоги этой программы. С гордостью могу сказать, что в нашей стране настало время героев – время тех, кто понимает истинный смысл служения Отечеству. Время тех, кто с решимостью и стойкостью принимает вызовы и не боится трудностей. Сегодня – время людей, чьи сердца полны любви к Родине и веры в ее величие», – заявила Мария Костюк.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил уникальность и эффективность программы, а также подчеркнул широкий спектр возможностей, которые получают участники, проходящие обучение.

Заместитель полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов также поздравил программу с первой годовщиной. Он отметил, что за год программа «Время героев» объединила участников.

«Мы стали настоящими друзьями, братьями. Между нами нет разницы в возрасте, воинской должности, как до этого в офицерской службе», – отметил Тихонов. Он поблагодарил организаторов за высокий уровень подготовки программы, за привлечение лучших экспертов и за создание условий для нашего эффективного обучения и развития.

«Желаю участникам программы «Время героев» дальнейших успехов в учебе, работе и служении Отечеству!» – отметил Тихонов.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о своем опыте участия в программе «Время героев». Он подчеркнул, что полученные знания и практический опыт, которым делятся наставники программы, дают возможность эффективно решать поставленные президентом задачи. Также Евгений Первышов отметил, что программа «Время героев» – это настоящая команда единомышленников, профессионалов и патриотов России.

Кроме того, поздравление в адрес программы прозвучало от Героя России, председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова.

Председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что для него решение принять участие в программе «Время Героев» было особенным и знаковым, дало возможность построить успешную карьеру, обзавестись командой единомышленников.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пграмма «Время героев» ставит перед бойцами новые цели.

Программа подготовки руководителей из числа ветеранов СВО «Время героев» завершила обучение первой группы участников, из которых более 20 человек уже получили ключевые назначения в органах государственной и муниципальной власти.