Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Ленинградской области

Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата

Tекст: Вера Басилая

Кадры, опубликованные в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской Весны» показывают момент, когда оператор российского беспилотника атакует наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов на Днепре под Херсоном. В разгар атаки из взорванного укрытия выбежал испуганный украинский солдат. Осознавая, что он находится на прицеле дрона, солдат трижды перекрестился, пишет «Российская газета».

Оператор дрона принял решение не сбрасывать боеприпас на солдата, оставив его в живых.

Ранее российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, и вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.