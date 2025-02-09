С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.31 комментарий
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Ленинградской области
В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Ленинградской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, который приближался к Ленинградской области, около семи утра по московскому времени.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, сообщает ТАСС. В Министерстве обороны РФ сообщили, что это произошло девятого февраля около семи часов утра по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь перехватили 35 украинских дронов, а также уничтожили беспилотники в Воронежской области.