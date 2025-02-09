С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.24 комментария
Силы ПВО уничтожили беспилотники в Воронежской области
Губернатор сообщил об уничтожении нескольких БПЛА в Воронежской области
В Воронежской области дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько беспилотников с помощью авиации, сообщил губернатор региона Александр Гусев, отметив, что пострадавших и разрушений нет.
«Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и с помощью нашей авиации уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет», – сообщил Гусев в своем Telegram.
Губернатор отметил, что, несмотря на успешно предотвращенное нападение, угроза атак беспилотников в регионе остается.
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