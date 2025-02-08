С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.19 комментариев
Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата
Оператор российского дрона пощадил украинского солдата, который осенил себя крестом во время атаки на пункт ВСУ на одном из днепровских островов под Херсоном, следует из видео военкоров.
Кадры, опубликованные в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской Весны» показывают момент, когда оператор российского беспилотника атакует наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов на Днепре под Херсоном. В разгар атаки из взорванного укрытия выбежал испуганный украинский солдат. Осознавая, что он находится на прицеле дрона, солдат трижды перекрестился, пишет «Российская газета».
Оператор дрона принял решение не сбрасывать боеприпас на солдата, оставив его в живых.
Ранее российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, и вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.