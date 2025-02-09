Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских беспилотников над российскими регионами

Tекст: Максим Попов

Как передает РИА «Новости», 18 дронов были сбиты над Курской областью, четыре над Орловской областью, и еще четыре над Краснодарским краем.

Также по три беспилотника были перехвачены над Воронежской и Ростовской областями. В дополнение к этому, по одному дрону были уничтожены над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.

До этого сообщалось, что ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.