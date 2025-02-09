С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.26 комментариев
Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь
Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских беспилотников над российскими регионами
Российские системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских дронов в различных регионах, включая Курскую и Орловскую области.
Как передает РИА «Новости», 18 дронов были сбиты над Курской областью, четыре над Орловской областью, и еще четыре над Краснодарским краем.
Также по три беспилотника были перехвачены над Воронежской и Ростовской областями. В дополнение к этому, по одному дрону были уничтожены над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.
До этого сообщалось, что ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.