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    Новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской
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    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    2 комментария
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    13 комментариев
    6 февраля 2025, 18:00 • Новости дня

    Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности исключения архаичных и устаревших курсов из программ подготовки в технических вузах.

    Он отметил, что данные курсы не соответствуют современным требованиям экономики и становятся причиной потери интереса у студентов к своим будущим профессиям, передает ТАСС.

    «Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. Путин также указал, что наличие таких курсов может приводить к тому, что студенты нередко оставляют учебу в вузах.

    Президент России Владимир Путин в четверг поздравил молодых ученых, которые стали лауреатами президентской премии в области науки и инноваций, с их предстоящим профессиональным праздником.

    Он заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до двух процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году, а также обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики и пообещал содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    6 февраля 2025, 13:24 • Новости дня
    В Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса

    В Госдуме назвали нового главу Роскосмоса Баканова «молодым и амбициозным профессионалом»

    В Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Дмитрию Баканову, которого президент назначил на должность главы Роскосмоса, предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью. Среди задач – вопросы о новых ракетах-носителях, более эффективной сборке спутников и масштабном наращивании российской космической группировки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Денис Кравченко.

    «Кадровые перестановки в Роскосмосе связаны с запросом на серьезные изменения в отрасли, которые в полной мере соответствовали бы общемировым тенденциям», – считает Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

    По его мнению, корпорации нужен «молодой, энергичный, амбициозный и в то же время зрелый профессиональный руководитель». Кравченко отметил, что достаточно хорошо знаком с новым главой Роскосмоса. «Мы в свое время работали с ним в одной команде. Он был одним из прогрессивных руководителей отраслевой компании, которая достаточно активно в тот момент развивалась», – рассказал собеседник.

    Затем Баканов «был востребован в иных сферах». «Я думаю, что это дало ему дополнительную широту взгляда и полноту представления», – указал парламентарий. Назначение Баканова главой Роскосмоса Кравченко называет «оправданным».

    «На этой должности ему предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью и перед Россией в целом, ведь достижение технологического суверенитета, о котором говорит президент, невозможно без успеха в космонавтике», – подчеркнул депутат.

    Среди задач – вопросы о новых ракетах-носителях, более эффективной сборке спутников и масштабном наращивании российской космической группировки. «Я надеюсь, что новый руководитель корпорации сможет найти баланс между частными компаниями и государственными предприятиями и распределить между ними нагрузку и функционал. Это, в свою очередь, позволит совершить рывок в сфере», – сказал Кравченко.

    Он также подчеркнул: Баканов может рассчитывать на поддержку – профессиональную и экспертную. «Я хочу пожелать ему удачи и успехов в работе на благо и процветание нашей страны и ракетно-космической отрасли. А предыдущему руководителю корпорации выражаю благодарность», – заключил Кравченко.

    Ранее президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. Новым главой назначен Дмитрий Баканов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Источник РБК, знакомый с ситуацией в Роскосмосе, говорит, что большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга. «Все случилось за один вечер», – отмечает он.

    По его словам, кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», – объясняет собеседник издания.

    Между тем, как объяснили в Кремле, уход Юрия Борисова с должности генерального директора Роскосмоса не связана с претензиями к нему. «Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрию Баканову 39 лет. До прихода в Роскосмос он активно занимался вопросами инновационного развития в Министерстве транспорта, включая проекты по беспилотному транспорту. До этого Баканов был президентом АО «Спутниковая система «Гонец» – единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

    Напомним, Юрий Борисов возглавлял Роскосмос с июля 2022 года. На этом посту он сменил Дмитрия Рогозина. До этого Борисов был зампредседателя правительства.

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    5 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских бойцов на Курском направлении, отметив их дерзость и грамотность в ходе боев.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном прокомментировал действия российских военнослужащих на Курском направлении, передает ТАСС. Глава государства отметил, что подразделения ВС России, включая 155-ю бригаду морской пехоты и 810-ю бригаду черноморских морских пехотинцев, а также 106-ю и 76-ю дивизии, проявили себя в боях с лучшей стороны.

    По словам президента, бойцы действовали «круто, грамотно, дерзко», и все они будут отмечены соответствующим образом. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии, и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены», – сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном, основной темой которой стали меры поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий. В ходе нее президент поручил правительству и Хинштейну разработать программу восстановления приграничья региона.

    Коментарии (3)
    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 19:27 • Новости дня
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил врио главы Курской области Александру Хинштейну и правительству проработать программу восстановления приграничья региона.

    На встрече с Хинштейном Путин подчеркнул важность этой программы и призвал руководителя региона работать в тесном сотрудничестве правительством страны, сообщает РИА «Новости».

    «Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», – заявил Путин.

    Напомним, Путин провел встречу с Хинштейном для обсуждения поддержки жителей Курской области.

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    5 февраля 2025, 20:54 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о запросе на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Россия предложила назначить заседание на 17 февраля в связи с десятой годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер, сообщил Полянский, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что западные дипломаты запросили заседание на 24 февраля, чтобы отметить третью годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что Россия решила не оставаться в долгу и предложила свое заседание.

    Дипломат выразил надежду на успешное председательство китайских коллег в СБ ООН в феврале, добавив, что уверен в их мудрости и выдержке. Полянский также отметил, что заседание будет «хорошим поводом обсудить провал превентивной дипломатии, вызванный действиями западных спонсоров, которые готовили киевский режим к войне с Россией».

    Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

    Коментарии (2)
    6 февраля 2025, 05:35 • Новости дня
    МИД: В Германии появился запрос на восстановление отношений с Россией

    Посол Нечаев заявил о росте спроса на нормализацию отношений с Россией в Германии

    МИД: В Германии появился запрос на восстановление отношений с Россией
    @ Uwe Geisler/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российский посол в Германии Сергей Нечаев отметил увеличение спроса на нормализацию российско-германских отношений после провала попыток международной изоляции и стратегического поражения России.

    Посол Сергей Нечаев заявил о росте запросов на нормализацию российско-германских отношений, передает РИА «Новости». По его словам, провал попыток международной изоляции России и нанесения ей стратегического поражения стал очевиден для всех.

    «Планы нанесения России стратегического поражения, международной изоляции нашей страны, разрушения ее экономики провалились. Это все понимают. В немецком обществе растет запрос на нормализацию российско-германских отношений», – отметил Нечаев.

    Дипломат подчеркнул, что поставки немецкого летального оружия, применяемого против россиян, пробуждают исторические параллели и усиливают запрос на восстановление связей. В связи с этим в Германии все громче звучат призывы к возобновлению торгово-экономической и энергетической кооперации, включая восстановление «Северных потоков». Немецким властям становится все сложнее игнорировать эти требования.

    Нечаев отметил, что усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна. Это особенно заметно на фоне острого социально-экономического и бюджетного кризиса в стране, а также устойчивости России к санкциям и давлению Запада. «Какой смысл туже затягивать пояса и тратить миллиарды государственных средств на военную помощь киевскому режиму, если это не способно изменить ситуацию?» – задался вопросом он.

    Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) внесла в предвыборную программу пункт о немедленном снятии санкций с России и восстановлении газопроводов «Северные потоки».

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    6 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Меркель призвала не допустить победы России на Украине
    @ Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на организованном изданием Die Zeit мероприятии выразила поддержку отказу Германии от поставок ракет Taurus Украине, подчеркнув при этом важность недопущения победы России в конфликте на Украине.

    Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила важность взвешенных решений, принимаемых президентом США Джо Байденом по вопросу поставок оружия.

    Меркель подчеркнула, что Байден, выбирая, какое оружие поставлять Украине, действует осторожно, что способствует поддержке Украины в войне, не допуская победы России.

    Кроме того, бывший канцлер выразила поддержку отказу Олафа Шольца, нынешнего канцлера Германии, поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам Меркель, у Шольца есть веские причины для такого решения, что она считает правильным и обоснованным шагом.

    Ранее Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы. Также экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

    Коментарии (37)
    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

    Коментарии (16)
    6 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Пушков раскритиковал призыв Меркель о недопущении победы России

    Пушков: Заявление Меркель о недопущении победы России продлевает конфликт

    Tекст: Александра Юдина

    Призыв экс-канцлера Германии Ангелы Меркель не допустить победы России в конфликте на Украине лишь способствует продолжению войны, а не ее завершению, выразил мнение член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что заявление Меркель опасно, так как оно акцентирует внимание на продолжении конфликта, а не на его разрешении. Сенатор подверг критике лидерские качества Меркель, заявив, что она никогда не отличалась оригинальным мышлением. Пушков подчеркнул, что ее лидерские качества были преувеличены, а звание «персоны года» необоснованно.

    Он также напомнил, что ее решение открыть границы для миллиона беженцев в 2015 году оказалось ошибочным, так как Германия до сих пор не справилась с его последствиями.

    Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на организованном изданием Die Zeit мероприятии выразила поддержку отказу Германии от поставок ракет Taurus Украине, подчеркнув при этом важность недопущения победы России в конфликте на Украине.

    До этого Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы. Также экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

    Коментарии (8)
    6 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    МВД выявило за сутки более 7 тыс. нарушителей среди иностранцев
    МВД выявило за сутки более 7 тыс. нарушителей среди иностранцев
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реестр контролируемых лиц МВД за первые сутки работы выявил более 7 тыс. нарушителей среди 62 761 проверенного иностранца, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    На официальном сайте МВД России заработала интерактивная форма реестра контролируемых лиц, за первые сутки работы реестра было проведено 62 761 проверка в отношении иностранных граждан, сообщила Волк в Telegram-канале.

    «По результатам проверки: 7191 находится в реестре, 55 570 не находятся в реестре», – написала она.

    Напомним, накануне МВД открыло доступ к реестру контролируемых иностранных граждан. Ранее ведомство получило полномочия выдворять мигрантов.

    Коментарии (5)
    6 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    В Госдуме рассказали о режиме высылки незаконных мигрантов

    В Госдуме рассказали о вступающем в силу режиме высылки незаконных мигрантов

    В Госдуме рассказали о режиме высылки незаконных мигрантов
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    В России проживает около 670 тыс. нелегальных мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что в отношении этих людей вводится режим высылки, и они будут внесены в специальный реестр контролируемых лиц.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что на территории России проживает около 670 тыс. нелегальных мигрантов.

    Володин подчеркнул, что теперь в отношении этих граждан будет применяться режим высылки, и они будут внесены в специальный реестр контролируемых лиц.

    Он уточнил, что нелегальные мигранты не смогут открывать банковские счета, распоряжаться средствами на них, приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, регистрировать сделки с ним, управлять транспортными средствами и получать водительские права, заключать брак, а также изменять место жительства или пребывания в стране без разрешения МВД.

    Также Володин отметил, что в случае нарушения новых правил будет применяться депортация, причем процедура высылки уже упрощена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании расширенной коллегии СК председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что количество жалоб на мигрантов в России в 2024 году увеличилось в семь раз, достигнув 701 обращения, что свидетельствует о росте общественного беспокойства по этому вопросу.

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    6 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    Возобновились поставки российского газа в Словакию по «Турецкому потоку»
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Поставки российского газа в Словакию возобновились по «Турецкому потоку» с 1 февраля, в апреле планируется их удвоение, контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года, заявил глава SPP Войтех Ференц.

    По его словам, российский газ снова стал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Ференц заявил, что поставки газа от компании «Газпром» начались 1 февраля, и уже в апреле их объем будет удвоен. Он подчеркнул, что контракт с «Газпром экспорт» остается в силе до 2034 года, и компания не планирует его расторгать.

    «Мы его не расторгаем», – отметил он, подчеркнув значимость продолжения сотрудничества с российским поставщиком.

    Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что объемы газа в украинских хранилищах опустились до критического уровня. Также сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Латвии, Венгрии и Чехии снизились до менее 60%.

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    6 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к лауреатам Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    «Вам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

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    5 февраля 2025, 21:18 • Новости дня
    Бывшего мэра Самары Тархова нашли застреленным

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Самаре бывшего мэра Виктора Тархова и его супругу нашли мертвыми с огнестрельными ранениями, сообщили в правоохранительных органах.

    Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга найдены застреленными, передает ТАСС.

    Тела супругов обнаружили с огнестрельными ранениями, что подтвердили в правоохранительных органах региона. На вопрос журналистов о достоверности информации из СМИ об обнаружении тел представителями власти был дан утвердительный ответ: «Да».

    Виктор Тархов руководил Самарой с 2006 по 2010 год.

    В 2021 году и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова нашли мертвым на рабочем месте.

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    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин поддержал строительство новых поселков для пострадавших в Курской области

    Путин одобрил идею строительства поселков для потерявших жилье в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин одобрил предложение Александра Хинштейна о создании поселков в Курской области для жителей, потерявших жилье из-за действий ВСУ и не желающих жить в городе.

    Президент Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о создании в регионе поселков для тех, кто потерял жилье из-за действий ВС Украины, передает ТАСС. Хинштейн предложил создать такие поселки совместно с ДОМ.РФ и Минстроем, чтобы удовлетворить потребности пострадавших и развивать районы области.

    Он также высказался за внедрение льготной программы ипотеки наподобие дальневосточной, которая действует с 2019 года. Программа предлагает ставки не выше 2%, а максимальная сумма займа составляет 6 млн рублей, или 9 млн рублей при покупке квартиры площадью от 60 кв. м. Такой инициативой могут воспользоваться семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, с возрастом обоих супругов не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком до 18 лет.

    Хинштейн отметил, что объем строящегося жилья в регионе ниже потребностей, поэтому предложил развивать индивидуальное жилищное строительство в поселках. Он уверен, что подобные меры не только помогут решению жилищной проблемы, но и поспособствуют развитию всей области, включая ее удаленные районы.

    «Хорошее предложение, поддерживаю», – отметил президент, выразив готовность оказать поддержку в реализации этой инициативы.

    До этого в Кремле пообещали проработать вопрос о дополнительных выплатах жителям приграничья, пострадавших от агрессии ВСУ. Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с президентом Путиным губернатор Хинштейн сообщил о 54 проблемах в приграничье Курской области, выявленных координационным советом.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 02:53 • Новости дня
    МВД обязало иностранцев проходить медосмотр

    МВД ввело обязательное медосвидетельствование для иностранцев

    МВД обязало иностранцев проходить медосмотр
    @ Stupnikov Alexander/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Все иностранцы, длительно находящиеся в России, обязаны проходить ежегодное медосвидетельствование с целью подтверждения отсутствия опасных заболеваний, говорится в сообщении МВД.

    Все иностранцы, пребывающие в России длительное время, должны пройти обязательное медицинское освидетельствование, передает РИА «Новости».

    Правило распространяется на всех граждан, включая тех, кто приезжает из стран ЕАЭС, вне зависимости от цели визита. Если у иностранца будет выявлено инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, ему может быть запрещен въезд в Россию навсегда.

    Иностранцы обязаны ежегодно подтверждать отсутствие ряда заболеваний. Однако от этой обязанности освобождены граждане Белоруссии, дети до шести лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, а также члены их семей и сотрудники международных организаций, аккредитованных в России.

    Для туристов, чей срок пребывания в России не превышает трех месяцев, прохождение медосвидетельствования не требуется, подчеркнули в силовом ведомстве.

    Ранее МВД России получило полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за правонарушения.

    Коментарии (5)
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    Уже в этом году авиакомпании смогут получить в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет – Ту-214. Это, по сути, прямой конкурент более современного и экономичного лайнера МС-21. Зачем России два самолета практически в одном сегменте рынка? Подробности

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    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

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    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

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    Ради ракет и танков Европа прощается с благополучием

    Европейские лидеры заявляют о необходимости резкого роста расходов на оборону и вооружения. Например, только французский военный бюджет всего за пять лет должен вырасти вдвое. Однако откуда ЕС возьмет на это суммы, измеряемые сотнями миллиардов евро? Судя по всему, ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Как России вернуть влияние в Сирии

      Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп демонстративно завершает однополярный мир

      Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

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    • Роман Силантьев Роман Силантьев
      Что стоит за многонациональностью

      Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

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    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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