Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.4 комментария
По договору с Минском РФ может применить ядерное оружие для защиты Белоруссии
Договор с Белоруссией определил условия применения ядерного оружия Россией для защиты Белоруссии
Ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии, если есть угроза для суверенитета и территориальной целостности стран, говорится в договоре с Белоруссией о гарантиях безопасности, который президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму.
Согласно условиям договора, ядерное оружие России может быть использовано в ответ на применение против России или Белоруссии ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, передает ТАСС. Также применение возможно в случае агрессии с использованием обычного оружия, если это создаст критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности.
Напомним, президент России Владимир Путин инициировал ратификацию соглашения с Белоруссией о гарантиях безопасности.
В декабре президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.