Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Путин отправил на ратификацию договор с Белоруссией о безопасности
Путин внес договор с Белоруссией о гарантиях безопасности на ратификацию в парламент
Президент России Владимир Путин инициировал ратификацию соглашения с Белоруссией о гарантиях безопасности, представлять документ в парламенте будет замглавы МИД Александр Грушко.
Согласно официальному распоряжению, опубликованному на портале правовой информации, Грушко назначен официальным представителем президента при рассмотрении договорa в Федеральном собрании, сообщает ТАСС.
Напомним, 6 декабря прошлого года Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Путин заявлял, что Россия и Белоруссия достигли эффективной координации в вопросах внешней политики и обороны на фоне внешнего давления.