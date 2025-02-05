Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
Москвича осудили за убийства двух пенсионерок в 2004 году
В столице вынесен приговор обвиняемому в убийстве двух пожилых женщин в 2004 году, убийства совершались с интервалом в полгода, сообщили в прокуратуре города.
Подозреваемому Максиму Грищенко 41 год. Суд установил, что Грищенко проникал в квартиры пожилых женщин, используя их доверие или беспомощность, и совершал убийства, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Обвиняемый также удовлетворял свои сексуальные потребности и грабил женщин.
Первое преступление произошло 14 июня 2004 года, Грищенко убил женщину в ее квартире на Краснобогатырской улице, воспользовавшись ножницами. Он украл у нее 200 рублей. Второе убийство было совершено 13 декабря того же года, когда он обманным путем проник в квартиру, надругался над хозяйкой и убил ее ножом.
До недавнего времени преступления оставались нераскрытыми. Однако дополнительные криминологические исследования позволили установить причастность Грищенко, так как его отпечатки пальцев совпали с данными в базах учета. На суде он признал свою вину.
На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.
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