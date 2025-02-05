Москвича осудили за убийства двух пенсионерок в 2004 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому Максиму Грищенко 41 год. Суд установил, что Грищенко проникал в квартиры пожилых женщин, используя их доверие или беспомощность, и совершал убийства, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Обвиняемый также удовлетворял свои сексуальные потребности и грабил женщин.

Первое преступление произошло 14 июня 2004 года, Грищенко убил женщину в ее квартире на Краснобогатырской улице, воспользовавшись ножницами. Он украл у нее 200 рублей. Второе убийство было совершено 13 декабря того же года, когда он обманным путем проник в квартиру, надругался над хозяйкой и убил ее ножом.

До недавнего времени преступления оставались нераскрытыми. Однако дополнительные криминологические исследования позволили установить причастность Грищенко, так как его отпечатки пальцев совпали с данными в базах учета. На суде он признал свою вину.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в Тульской области полицейские раскрыли дело об убийстве женщины, чьи останки были найдены в 1998 году.