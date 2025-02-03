Полиция задержала подозреваемого в совершенном 27 лет назад убийстве

Tекст: Алексей Дегтярев

В сентябре 1998 года около деревни Мыза Тульской области нашли скелетированные останки женщины. Экспертиза подтвердила, что она была убита, и по этому факту возбудили уголовное дело, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Полицейские выявили новых свидетелей и очевидцев, а также развеяли ложные версии и опровергли прежние показания. Подозрения пали на мужчину, который уже отбывает наказание за другое преступление в одном из исправительных учреждений в Тульской области.

Проводятся следственные действия. Следствие намерено установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

В конце января правоохранители задержали в Томской области подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в 2003 году в Кемеровской области.