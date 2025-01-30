В Томске задержали подозреваемого в двойном убийстве 2003 года

Tекст: Алексей Дегтярев

В июне 2003 года злоумышленник, согласно версии следствия, вместе с сообщником проник в частный дом в селе Поморцево Кемеровской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Они были вооружены двумя пистолетами. Злоумышленники убили двух человек. Третий мужчина, хозяин дома, выжил благодаря своевременной медицинской помощи, несмотря на полученные огнестрельные ранения в область головы и груди.

Задержанный скрылся от следствия и более 20 лет находился в розыске. Следователи установили его местонахождение благодаря проверке фото. Его нашли в Томске, где тот скрывался под чужими документами. Во время обыска в его жилище удалось подтвердить его личность и задержать подозреваемого.

Второй соучастник был арестован и осужден в 2006 году на восемь лет лишения свободы за покушение на убийство. В настоящее время продолжается сбор доказательств по уголовному делу задержанного.

Ранее в Москве под суд отдали мужчину по делу об убийстве и краже золотых украшений, совершенном 30 лет назад.