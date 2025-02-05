Страны ЕС выразили недовольство действиям фон дер Ляйен во внешней политике

Tекст: Александра Юдина

По информации издания, страны ЕС выразили недовольство попытками главы ЕК самостоятельно руководить внешней политикой союза, передает ТАСС.

Politico сообщает, что фон дер Ляйен заключила соглашение о партнерстве с Иорданией и выделила финансовую поддержку в 3 млрд евро, не консультируясь с властями стран-членов ЕС.

По словам источника издания, государства были поставлены перед фактом, что вызвало недовольство, учитывая, что именно они будут финансировать соглашение.

Это не первый случай, когда фон дер Ляйен действует подобным образом, стремясь установить связи с мировыми лидерами, что раздражает многие страны-члены ЕС.

Депутат Европарламента Начо Санчес Амор отметил, что Урсула фон дер Ляйен использует любую возможность взять контроль над внешней политикой ЕС.

Он подчеркнул, что внешняя политика должна быть в ведении Совета ЕС, а не Еврокомиссии, и подчеркнул необходимость разъяснения полномочий органов власти ЕС во внешней политике.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что фон дер Ляйен своими действиями, такими как изоляция от России и Китая и ухудшение отношений с республиканской администрацией США, привели к экономическим проблемам в Европе.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.