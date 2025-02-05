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Участник программы «Время героев» назначен замглавы центра подготовки спортрезерва
Участник программы «Время героев» Гришин назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва
Кавалер ордена Мужества участник программы «Время героев» Роман Гришин назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва после участия в программе «Время героев».
Как сообщается в Telegram-канале программы , Роман Гришин в мае прошлого года стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.
Он подчеркнул важность программы, отметив, что участие в ней открыло передо ним множество дверей.
«У меня появилась возможность перенять опыт ведущих управленцев, лучших экспертов страны», – заявил Гришин.
Он также выразил благодарность своему наставнику, министру спорта Михаилу Дегтяреву за поддержку и советы.
Дегтярев в свою очередь поздравил Гришина с назначением, отметив его управленческие задатки и потенциал. Министр подчеркнул, что Гришин успешно завершил обучение и стажировку, показал себя человеком, нацеленным на результат. По словам Дегтярева, он сможет справиться с ответственным направлением в Министерстве спорта.
Роман Сергеевич Гришин родился в Сердобске Пензенской области в 1991 году. Окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в 2013 году. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2022 году удостоен ордена Мужества, а также медали «За отвагу» в 2024 году.
Ранее кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко занял пост замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.
Кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».
Участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен федеральным инспектором по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, а кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.