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Участник программы «Время героев» Порошин назначен советником главы Минприроды
Кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».
Кавалер ордена Мужестваучастник президентской программы «Время героев», был назначен советником министра природных ресурсов и экологии, сообщается на сайте времягероев.рф.
«Я приобрел новые умения и навыки по различным направлениям. Программа является серьезной площадкой для развития личностных и профессиональных способностей и формирования качеств, необходимых для успешного выполнения задач в различных сферах», – заявил Порошин.
Он также выразил уверенность в том, что на новой должности он будет применять свои знания для служения Родине и улучшения жизни граждан.
Андрей Порошин родился в Красновишерске Пермского края и окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в 2013 году. За время военной службы он прошел путь от командира взвода до командира артиллерийского дивизиона. Кроме ордена Мужества он удостоен медалей Суворова и «За отвагу».
Ранее в рамках программы «Время героев» уже прошло 20 назначений, включая такие ключевые фигуры, как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор Алексей Кондратьев. Руководитель программы Мария Костюк стала врио губернатора Еврейской автономной области.