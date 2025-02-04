Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.5 комментариев
Участник программы «Время героев» назначен замминистра строительства Новгородской области
Участник программы «Время героев» Сергиенко назначен замминистра строительства Новгородской области
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Николай Сергиенко занял пост заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.
Как сообщается в Telegram-канале программы «Время героев», Сергиенко в мае прошлого года стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.
Сергиенко отметил, что программа предоставляет возможность защитникам России продолжать служить на государственной гражданской службе. Он подчеркнул значимость образовательных модулей, где участники перенимают опыт ведущих управленцев страны.
Среди наставников Сергиенко был губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
«Мы еженедельно встречались и обсуждали этапы стажировки», – рассказал Сергиенко, выразив благодарность Никитину за внимание и опыт.
На новой должности заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области Николай Сергиенко планирует сосредоточиться на создании социально значимых объектов и реализации федеральных проектов, которые положительно скажутся на уровне жизни жителей.
«Рад стать частью команды Новгородской области, благодарен руководству региона за доверие», – заявил Николай Сергиенко.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил Сергиенко с назначением, отметив позитивные темпы роста строительной сферы в регионе.
«Вопросов, требующих грамотных решений, еще достаточно, есть и проблемные объекты. Вам поручены серьезные направления, которым нужен особый контроль. Рад, что вы теперь в нашей команде, желаю вам успехов», – обратился губернатор к Николаю Сергиенко.
Николай Сергиенко родился в Омске в 1983 году, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. За годы военной службы прошел путь от командира взвода до командира батальона. Награжден двумя орденами Мужества, а также медалью Суворова и медалью «За отвагу».
Ранее кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».
Также участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен федеральным инспектором по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе.
После участия в программе «Время героев» кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.