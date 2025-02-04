Эксперты назвали уязвимости в системе защиты персональных медицинских данных в США

Tекст: Валерия Городецкая

Утечка данных компании UnitedHealth, включающая 190 млн записей с медицинской информацией, данными страховых полисов и личными сведениями, стала объектом обсуждения экспертов. Член Общественного совета при Минцифры России Ольга Бороненко, комментируя инцидент, указала на значительные последствия для всей системы здравоохранения США, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По ее словам, кибератака на Change Healthcare нарушила работу клиник, аптек и страховых компаний. «Это еще одно доказательство, что отсутствие жесткого регулирования в сфере защиты данных несет угрозу не только отдельным пользователям, но и целым отраслям», – подчеркнула она.

Бороненко также отметила, что российское законодательство движется в сторону ужесточения в этой сфере. Введены штрафы, в том числе оборотные, и ответственность за несвоевременное оповещение, что стимулирует компании относиться более серьезно к безопасности данных.

Управляющий партнер агентства «Смена» Артем Геллер подчеркнул, что кража 6 ТБ данных является цифровой катастрофой, которая окажет долгосрочные последствия для миллионов американцев. «Медицинские данные и страховые номера создают идеальные условия для мошеннических схем», – добавил он. Геллер отметил, что для предотвращения подобных ситуаций в России вводится строгое законодательное регулирование оборота персональных данных.

Ранее компания UnitedHealth сообщила, что хакерская группировка BlackCat (ALPHV) в феврале 2024 года совершила масштабный взлом дочерней структуры UnitedHealth – Change Healthcare. В результате атаки пострадало 190 миллионов пользователей, у которых были похищены медицинская информация, данные страховых полисов и личные сведения, включая номера телефонов и удостоверения личности объемом 6 ТБ. Убытки от инцидента оцениваются в 2,45 млрд долларов по итогам третьего квартала 2024 года и включают расходы на расследование, усиление мер кибербезопасности, а также прямые финансовые потери от простоев и выплат выкупов.