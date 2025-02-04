Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.0 комментариев
В ФБР испугались увольнений изучающих НЛО агентов
Агенты ФБР из группы по расследованию НЛО обеспокоены возможными увольнениями из-за планов администрации президента США Дональда Трампа. Некоторые из сотрудников участвовали в расследовании штурма Капитолия, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
Как сообщает ТАСС, агенты Федерального бюро расследований, входящие в группу по изучению «неопознанных аномальных явлений», переживают за свои рабочие места в связи с возможными сокращениями, инициированными президентом США Дональдом Трампом. Часть сотрудников этой группы ранее участвовала в расследовании штурма Конгресса США 6 января 2021 года, что усиливает страхи по поводу их увольнения.
Как пишет издание, в ФБР существует неофициальная группа, занимающаяся вопросами, связанными с НЛО. Эта группа состоит из управляющего и более десятка сотрудников по всей стране. Они тратят значительное время на отслеживание инцидентов с «неопознанными аномальными явлениями», а существование этой группы ранее не раскрывалось.
Исполнительный директор организации Americans for Safe Aerospace Райан Грейвс выразил опасения по поводу возможных увольнений: «Я разговаривал с несколькими агентами, которые боятся потерять свою роль и непреднамеренно скомпрометировать расследование». Он добавил, что обеспокоен судьбой этой группы в переходный период.
Ранее сообщалось, что руководство ФБР опасается массовых увольнений сотрудников, которые могут быть нелояльны к Дональду Трампу, после начала расследования их участия в событиях вокруг штурма Капитолия.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа уволила прокуроров, которые вели расследование штурма Капитолия 6 января, и запросила списки сотрудников ФБР, имеющих отношение к этому делу. Ранее на свободу вышли первые осужденные участники штурма – братья Эндрю и Мэттью Валентин. Всего же по этому делу планируется освободить 1,5 тыс. человек.