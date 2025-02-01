Трамп уволил десятки прокуроров по делу о штурме Конгресса

Администрация Трампа уволила прокуроров и потребовала списки сотрудников ФБР

Tекст: Максим Попов

Администрация президента США Дональда Трампа уволила значительное число прокуроров, которые участвовали в расследовании штурма здания Конгресса 6 января 2021 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на внутреннее распоряжение, попавшее в распоряжение AP.

По информации агентства, также были запрошены списки сотрудников ФБР, вовлеченных в это дело. Ранее телеканал CBS сообщал о требованиях администрации предоставить списки агентов ФБР. Эти перестановки затронули руководство ведомства в Вашингтоне, включая высокопоставленных сотрудников, отвечавших за национальную безопасность и борьбу с киберугрозами.

AP получило доступ к служебной записке исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора Министерства юстиции Эмиля Бове, в которой содержится требование представить список всех действующих и бывших сотрудников ФБР, участвовавших в расследовании.

В записке также указано, что приказ об увольнении прокуроров был отдан после массовой акции помилования, проведенной Трампом. Около двух десятков сотрудников прокуратуры в Вашингтоне потеряли свои должности, как сообщает агентство.

Кроме того, согласно другой служебной записке Бове, более полудюжины руководителей из ФБР получили приказ уйти в отставку или быть уволенными. Это касается сотрудников, отвечавших за ключевые направления в ведомстве.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, первые осужденные участники штурма Капитолия в январе 2021 года братья Эндрю и Мэттью Валентин вышли на свободу после указа Трампа о помиловании.